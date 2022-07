XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

134,00 EUR +12,47% (29.07.2022, 12:25)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

122,28 USD +1,08% (28.07.2022, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (29.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce- und Cloudkonzerns Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der US-Konzern habe mit seinen Zahlen und dem Ausblick einen Kaufalarm an der Börse ausgelöst. Amazon.com habe den Umsatz im zweiten Quartal trotz hoher Inflation und Rezessionssorgen deutlich gesteigert. Nach den herben Kursverlusten in den vergangenen Monaten könnte der Aktie nun Historisches gelingen.Die Amazon.com-Aktie habe im nachbörslichen Handel 14% auf 138,94 USD gewonnen. Bleibe es bei der Performance im regulären Handel, würde das Plus im Juli auf 30% wachsen. Stand jetzt wäre dies der größte Monatsgewinn der Amazon.com-Aktie seit 2007. Zuvor sei der Titel drei Monate am Stück gefallen. Im zweiten Quartal habe Amazon.com 35% an Börsenwert verloren.Seit der "Aktionär"-Empfehlung vom Mai liege die Amazon.com nun 15% im Plus. Der positive Ausblick dürfte dem Konzern an der Börse verlorengegangenes Vertrauen zurückbringen. "Der Aktionär" bleibe bullish, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.07.2022)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:134,08 EUR +11,68% (29.07.2022, 12:40)