Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (11.12.2023/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von LYNX Broker:Achim Mautz von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Das Weihnachtsgeschäft laufe auf vollen Touren und die Erwartungen der Analysten hinsichtlich eines doch recht positiven Quartals beim führenden Online-Versandhändler seien hoch. Allerdings hätten die Experten nach wie vor eine recht hohe Inflation, gepaart mit stark gestiegenen Zinsen. Viele Konsumenten müssten den Gürtel in Zeiten wie diesen enger schnallen. Was das für die Amazon-Aktie bedeuten könnte, erkläre Achim Mautz.Die Amazon-Aktie zeige sich seit Ende Oktober wieder von ihrer starken Seite. Nach einer tiefgreifenden Korrektur hätten die Bullen erneut das Zepter übernommen und die Kurse in Richtung eines neuen Jahreshochs katapultiert. "Anfang November hatte ich meine Aussichten auf das Papier bereits auf bullisch angehoben. Bis zum Allzeithoch ist noch etwas Luft", so Mautz. Könnte der Breakout aus der aktuellen Formation der nächste Schritt in die richtige Richtung werden?Das zuletzt eher schwache Volumen innerhalb der jetzigen Konsolidierung sei als positiver Faktor zu werten. Nur wenige Anleger hätten hier die Gelegenheit gesucht, um Kasse zu machen. Eine Vielzahl der Marktteilnehmer erwarte sich mehr von der Aktie und somit könnte bereits diese Woche der Ausbruch über die Marke von 149,26 USD erneut den Turbo zünden. Danach wäre der nächste Widerstand erst im Bereich von rund 170 USD zu finden. Hier finde sich ein Pivot-Hoch von März des vorigen Jahres. Dieses könnte ein mögliches Kursziel der Aktie werden. (Analyse vom 11.12.2023)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:135,60 EUR -0,98% (11.12.2023, 11:40)