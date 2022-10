Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

96,37 EUR -13,34% (28.10.2022, 11:11)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

96,30 EUR -14,84% (28.10.2022, 10:57)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

110,96 USD -4,06% (27.10.2022, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (28.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Internetriese Amazon habe gestern nach Börsenschluss seine Geschäftszahlen für das abgelaufene dritte Quartal 2022 vorgelegt.Der Umsatz habe im Jahresvergleich von USD 110,81 Mrd. um 14,7% auf USD 127,10 Mrd. gesteigert werden können, was in etwa den Analystenerwartungen entsprochen habe. Beim Gewinn habe der Online-Riese im Gegensatz zu den beiden vorherigen Quartalen zwar wieder ein Plus in Höhe von USD 2,87 Mrd. ausweisen und damit auch die Analystenerwartungen von USD 2,24 Mrd. übertreffen können, damit aber 8,5% unter dem Vorjahreswert gelegen.Betrachte man aber den um Sondereffekte bereinigten Gewinn, so sorge dies durchaus für Enttäuschung: Der bereinigte Gewinn habe bei knapp USD 1,8 Mrd. gelegen, was im Jahresvergleich einen Rückgang von 43% darstelle und zudem auch noch 17,9% unter den durchschnittlichen Analystenerwartungen in Höhe von USD 2,19 Mrd. angesiedelt sei.Wie sich schon in den letzten Quartalen abgezeichnet habe, habe der klassische Onlinehandel auch im abgelaufenen Quartal Verluste gemacht, die nur durch das immer wichtiger werdende Cloud-Geschäft von Amazon Web Services (AWS) hätten ausgeglichen werden können.Für das laufende Quartal gebe sich Amazon angesichts der weltweiten Konjunkturabkühlung und scharfen Konkurrenz im immer wichtiger werdenden Cloud-Geschäft sehr zurückhaltend und gehe von einem Umsatz zwischen USD 140 Mrd. und USD 148 Mrd. aus, was einem Wachstum zwischen 2% und 8% gegenüber dem vierten Quartal 2021 entspreche. Das vom Konzern erwartete operative Ergebnis liege in einer Bandbreite von USD 0 Mrd. bis USD +4,0 Mrd., verglichen mit USD 3,5 Mrd. im vierten Quartal 2021.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research lautete "Kauf", so Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zur Amazon.com-Aktie. (Analyse vom 28.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.