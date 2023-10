Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

122,44 EUR +1,41% (30.10.2023, 08:53)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

127,76 USD +6,85% (27.10.2023)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (30.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Amazon.com: Aufwärts nach den Zahlen - ChartanalyseDie Amazon-Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) hat am Freitag mit einem Kurssprung von 6,7% auf die Quartalszahlen reagiert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach dem Jahreshoch bei 145,86 USD Mitte September sei die Aktie von Amazon.com zunächst in eine Korrektur übergegangen. Dabei seien die Notierungen am vergangenen Donnerstag im Tief bis auf 118,35 USD zurückgefallen, bevor die Quartalszahlen - kurz vor der viel beachteten 200-Tage-Linie - für eine starke Aufwärtsreaktion gesorgt hätten. Auch wenn die Kurse vom Tageshoch (130,02 USD) wieder ein Stück zurückgekommen seien, habe zum Handelsende ein Plus von 6,7% zu Buche gestanden - das sei der stärkste Handelstag seit Anfang August gewesen.Ausblick: Mit dem Kurssprung vom Freitag habe die Amazon-Aktie die jüngste Korrektur vorerst gestoppt und eine mögliche Erholung angestoßen.Das Long-Szenario: Könnten die Papiere das Aufwärtsmomentum weiter nutzen, müsste im nächsten Schritt das Verlaufstief vom 25. August bei 130,58 USD überboten werden. Knapp darüber würden dann die mittelfristige 100- und die kurzfristige 50-Tage-Line im Bereich von 131,53/132,18 USD eine Doppelhürde bilden. Gelinge dort der Break, könnte es - über das aktuelle Oktober-Hoch bei 134,48 USD hinweg - zu einem Anstieg bis zum 2022er September-Hoch bei 136,49 USD kommen. Darüber würde das August-Top bei 143,63 USD den nächsten Widerstand bilden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: