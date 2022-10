Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

118,08 EUR +2,02% (18.10.2022, 09:47)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

117,94 EUR +2,56% (18.10.2022, 09:31)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

113,79 USD +6,45% (17.10.2022, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (18.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ein Top-Basisinvestment.Amazon sei top in die Woche gestartet. Die Aktie des Tech-Konzerns sei mit einem Plus von 6,5 Prozent auf 113,79 Dollar aus dem Montagshandel gegangen. Nachbörslich sei es 1,2 Prozent aufwärts gegangen. Damit habe Amazon merklich stärker als der Markt performt ( NASDAQ 100 : +3,5 Prozent). Auftakt zur Rally oder Strohfeuer?Es bleibe dabei: Schlechte Konjunkturdaten nehme die Börse begeistert auf und kaufe Aktien. So auch am Montag: Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York habe sich im Oktober deutlich eingetrübt. Der Empire-State-Index sei im Vergleich zum September um 7,6 Punkte auf minus 9,1 Zähler gefallen. Die Analysten hätten mit minus 4,3 Punkten gerechnet.Damit nehme die Sorge vor zu stark und zu schnell steigenden Zinsen an den Aktienmärkten wieder ab. Davon würden besonders Tech-Unternehmen profitieren, da sie traditionell mehr auf Kredite angewiesen seien. Höhere Zinsen würden die Gewinne in der Zukunft belasten.Bei Amazon komme noch etwas hinzu: Die Hoffnung auf gute Zahlen für das dritte Quartal (27. Oktober nachbörslich). "Wir erwarten starke Ergebnisse von Amazon", so Cowen-Analyst, John Blackledge. "Der Umsatz im dritten Quartal sollte, getrieben durch den Prime Day, knapp anderthalb Prozent über den Konsensschätzungen liegen." Sein Kursziel für Amazon: 195 Dollar, was merklich über dem Wall Street-Konsens liege. Aktuell laute das durchschnittliche Kursziel für die Tech-Aktie auf 167,48 Dollar, was einem Potenzial von 47 Prozent entspreche. 55 Analysten würden zum Kauf raten, zwei würden "Halten", einer "Verkaufen" sagen.Langfristig gesehen gibt es aber keine Diskussionen, da bleibt die Amazon.com-Aktie ein Top-Basisinvestment, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.10.2022)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:Aktien, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link