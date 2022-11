Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (10.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Amazon.com setze seine Flop-Performance an der Börse fort. Am Mittwoch sei die Aktie des US-Konzerns auf den tiefsten Stand seit März 2020. Der November, bislang ein Rendite-Garant, sei eine große Enttäuschung. Auf diese Marke komme es jetzt an.16% habe die Amazon.com im November verloren - das sei der schlechteste November-Wert seit 2000. Damals habe die Aktie 33% eingebüßt. Dabei sei es bislang im November sehr gut für Amazon.com-Aktionäre gelaufen: Exklusive 2022 habe der Titel im Schnitt 7,5% zugelegt.Seit Jahresanfang belaufe sich das Minus auf 48% . Auch das sei der schlechteste Wert seit 2000, als die Amazon.com-Aktie um 80% nach unten gerauscht sei. Der Börsenwert von Amazon.com sei von 1.900 Mrd. (Juli 2021) auf 879 Mrd. USD zusammengeschmolzen.Die charttechnische Situation habe sich folglich zugespitzt, denn die Amazon.com-Aktie sei nur noch einen Hauch vom Corona-Tief bei 81,30 USD entfernt. Das heiße: Der Markt halte die Lage, in der sich die Wirtschaft im Allgemeinen und Amazon.com im Speziellen derzeit für problematischer als in der zutiefst unsicheren Anfangszeit der Corona-Krise. Reiße die Marke, drohe als nächstes ein weiterer Abverkauf bis auf 70 USD.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: