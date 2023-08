Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

123,60 EUR -0,24% (30.08.2023, 11:17)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

134,91 USD +1,33% (29.08.2023, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (30.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) weiterhin zu kaufen.Die Argumente für den Kauf der Amazon-Aktie würden sich verdichten. Die Analysten hätten zurecht hohe Erwartungen, denn operativ laufe es rund beim E-Commerce-Giganten. Auch die langfristigen Wachstumsaussichten würden positiv stimmen. Für Anleger sei es daher an der Zeit nachzukaufen.Der Markt sei bullish für Amazon. Für das laufende Jahr würden die von Bloomberg befragten Analysten mit einem Umsatzwachstum von 11 Prozent auf 569 Milliarden Dollar und einem Gewinnzuwachs von 367 Prozent auf 3,45 Dollar Gewinn je Aktie rechnen. 95 Prozent der 63 Profis würden dementsprechend zum Kauf der Aktie raten. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 172 Dollar, also 30 Prozent über dem aktuellen Kurs.Laut Bloomberg Intelligence könnte Amazon bis 2026 ein Bruttowarenvolumen von einer Billion Dollar erreichen. Haupttreiber dieser Entwicklung seien Prime-Käufe, der Zuwachs an Drittanbietern und der langfristige Trend zu mehr Online-Einkäufen. Im Jahr 2026 könnte Amazon damit mehr als 13 Prozent des weltweiten E-Commerce abdecken, gegenüber 11 Prozent im Jahr 2021. Dies entspreche einer konservativ geschätzten jährlichen Wachstumsrate von 7 Prozent beim eigenen Online-Umsatz und 15 Prozent bei Drittanbietern.Der Technologietitel sei zudem sehr günstig bewertet. Das geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis für das kommende Jahr liege bei 42 und damit unter dem historischen Durchschnitt der letzten zehn Jahre von 75. Damit sei die Aktie so günstig bewertet wie zuletzt im Jahr 2011.Hinweis auf Interessenkonflikte:Calls auf Amazon befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.