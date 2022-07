Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (19.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem grausamen Juni mit einem Minus von zwölf Prozent laufe der Juli für Amazon an der Börse sehr ordentlich. Seit Monatsanfang habe die Aktie des E-Commerce- und Cloud-Giganten sieben Prozent zugelegt und sich damit besser entwickelt als der NASDAQ 100 (+3,3 Prozent). Wie weit könne es für den Titel gehen?Die jüngste Aufwärtsbewegung habe dazu geführt, dass sich Amazon oberhalb des im April begonnenen Abwärtstrends stabilisiert habe. Zudem notiere der Titel weiterhin über der 50-Tage-Linie.Aus charttechnischer Sicht sei damit der Weg kurzfristig frei bis zum Verlaufshoch von Anfang Juni bei 128,99 Dollar. Werde auch dieser Widerstand geknackt, warte als nächste Hürde die 100-Tage-Linie bei 131,49 Dollar.Die Analysten würden allerdings weiterhin weitaus mehr Kurspotenzial für Amazon sehen. Zuletzt habe es wieder fast täglich Kaufempfehlungen gegeben - etwa von Ross Sandler. "Kann die Sonne im dritten Quartal endlich aufgehen?" frage der Experte in seiner aktuellen Studie und antwortet selbst: "Ja, es gibt eine ordentliche Chance auf bessere Signale als befürchtet." Sandler sehe das Kursziel bei 195 Dollar.Sandler und Nowak seien zwei von 56 Analysten, die laut Bloomberg Amazon derzeit mit "kaufen" einstufen würden. Ein Analyst sage "halten", zwei "verkaufen", wobei allerdings der eine Bär, Daniel Romanoff von Morningstar, das Kursziel bei 192 Dollar sehe.Im Schnitt würden alle Analysten das Ziel für die Amazon-Aktie bei 171,59 Dollar sehen. Das entspreche einem Potenzial von 51 Prozent."Der Aktionär" ist vom Potenzial Amazons nach wie vor voll und ganz überzeugt. Über kurz oder lang wird die Qualität des Unternehmens auch wieder die Börse überzeugen, so Andreas Deutsch. Das Kursziel laute 150,00 Euro, Stopp: 85,00 Euro. (Analyse vom 19.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link