XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

92,89 EUR -1,18% (17.11.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

94,85 USD -2,34% (17.11.2022, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (18.11.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende und für Aktionäre in Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) war dieses alles andere als ein Erfolg, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Mit Notierungen um 95 USD notiere die Aktie ca. 50% unter ihrem Jahreshoch und werde trotz der jüngsten Stabilisierungsbemühungen immer noch in einem Abwärtstrend gehandelt. Zudem habe die Aktie auch die allgemeine Erholung am Aktienmarkt in den letzten Wochen nicht so gut mitmachen können, womit man Amazon.com eine gewisse relative Schwäche unterstellen könne. Das zeige sich auch im gestrigen Minus von 2,34%.AusblickDer große Befreiungsschlag in Amazon.com lasse weiter auf sich warten. Mit dem aktuellen Bärenmarkttief um 85 USD bestehe eine gewisse Chance, dass die Bullen zumindest temporär "Druck" machen könnten. Dabei wären Erholungsgewinne in Richtung 107 USD möglich. Aber erst wenn die dortige Widerstandszone nachhaltig geknackt werden könne, würde sich das Chartbild spürbar verbessern. Bis dahin dominiere übergeordnet der Abwärtstrend und in diesem könnten selbst mit Zwischenerholungen immer noch neue Tiefs folgen. Breche der Support um 84 USD nachhaltig, könnten die Kurse auf 75 USD und tiefer abrutschen. (Analyse vom 18.11.2022)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:91,90 EUR +0,47% (18.11.2022, 08:38)