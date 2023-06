Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) weiterhin ein klarer Kauf.Amazon sei bekannt dafür seine Preise regelmäßig den Marktgegebenheiten anzupassen. So habe man zuletzt den Preis für sein Streaming-Angebot Prime Video um fast ein Viertel verteuert. An anderer Stelle reduziere Amazon immer wieder seine Preise, insbesondere auf der Shopping-Seite könnten Kunden Schnäppchen machen. Jetzt folge eine Preisanhebung der besonderen Art, die viele freuen dürfte.Mit Prime Video und AWS habe Amazon neben seinem angestammten E-Commerce-Business starke Säulen aufgebaut. Jetzt profitiere Amazon vom Megatrend Künstliche Intelligenz (KI). Alles in Summe erfreue manch Kunden, gewiss aber die vielen Aktionäre des Unternehmens. Die Aktie habe sich zuletzt in der Spitze um weit über 50 Prozent verteuert, den langfristigen Aufwärtstrend bestätigt.Das Analysehaus Jefferies habe das Kursziel für Amazon von 135 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Dank einer verbesserten Profitabilität, der absehbaren Erholung der Cloud-Sparte AWS und des erwarteten langfristigen Rückenwinds durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei die Aktie seit Jahresbeginn deutlich besser gelaufen als der marktbreite S&P-500-Index, so Analyst John Colantuoni in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen und das positive Sentiment durch KI sollten dem Onlinehändler zu weiteren Kursgewinnen verhelfen.Die Amazon-Aktie sei seit einiger Zeit wieder zurück in der Erfolgsspur. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liege bei knapp 138 US-Dollar - Jefferies liege mit seinen 150 Dollar etwas oberhalb dieses Wertes.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.