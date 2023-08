Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (04.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) weiterhin zu kaufen.Die Aktie von Amazon stehe heute ganz klar im Fokus der Marktteilnehmer: Satte Quartalsgewinne und eine besser als erwartete Umsatzprognose für das laufende Jahresviertel hätten die Anteile des Online-Handelsgiganten fast auf ein neues Zwölfmonatshoch getrieben. Sie hätten kurzzeitig sogar um knapp 11 Prozent auf 142,75 US-Dollar zugelegt.Das Kursplus seit Anfang des Jahres belaufe sich inzwischen auf rund 70 Prozent. Der Online-Handelsriese habe durch die Bank sowohl seine eigenen als auch die Markterwartungen übertroffen, habe Analyst Eric Sheridan von Goldman Sachs geschrieben. Sowohl die Dynamik des weltweiten Online-Handelsgeschäfts, eine steigende operative Profitabilität im Nordamerika-Geschäft als auch eine Stabilisierung des Umsatzwachstums in der Cloud-Sparte AWS seien die Quellen für das starke zweite Quartal gewesen. "Das sollte die Wahrnehmung der Investoren in Bezug auf die Wettbewerbsposition von Amazon erhöhen und auch in Bezug das Engagement des Unternehmens, nach Jahren volatiler Betriebsergebnisse zu einer normalisierten Kostenstruktur zurückzukehren."Sheridan habe seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2023 bis 2025 nach oben geschraubt, sein Kursziel auf 180 Dollar angehoben und sein Anlageurteil "buy" bekräftigt. Die Aktie befinde sich außerdem auf der "Conviction Buy List" der Investmentbank für besonders aussichtsreiche Werte.Als ein "Top-Pick Buy" bezeichne außerdem Analyst Justin Post von Bank of America die Amazon-Aktie. Angesichts der positiven Entwicklung der Einzelhandelsmarge und des sich beschleunigenden AWS-Wachstums bleibe er bei seiner Bewertung und auch bei seinem Kursziel von 174 Dollar.Auch zahlreiche weitere Analysten hätten ihre Kursziele angehoben, Credit Suisse sogar auf 189 Dollar. Analyst Stephen Ju habe dabei die "hohe Qualität" der vorgelegten Zahlen gelobt. Dies dürfte ihm zufolge helfen, die jüngst aufgekommenen Sorgen der Anleger rund um die Aktie zu zerstreuen.Die Aktie, die seit Januar wieder auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" steht, steht vor dem nächsten wichtigen Break - und bleibt ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zu Amazon.com Inc. (Analyse vom 04.08.2023)Mit Material von dpa-AFXHinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".