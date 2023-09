Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

127,10 EUR +0,70% (07.09.2023, 17:28)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

136,07 USD +0,52% (07.09.2023, 17:16)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (07.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Amazon.com-Aktie befinde sich seit knapp zwei Monaten in einer volatilen Seitwärtsphase. Infolge der jüngsten Q2-Zahlen sei die Amazon.com-Aktie nicht nur über die 140-Dollar-Marke gesprungen, sondern habe sogar ein neues Jahreshoch bei 143,63 Dollar erreicht. Jedoch hätten die Bullen dieses Kursniveau nicht lange verteidigen können und der Titel sei in den darauffolgenden Tagen wieder abgerutscht.Die 50-Tage-Linie, welche derzeit bei 133,20 Dollar verlaufe, habe sich dabei in den vergangenen Tagen als zuverlässige Unterstützung erwiesen, an der sich stets Käufer gefunden hätten.Dennoch fehle der Amazon.com-Aktie auch ein entscheidender Impuls nach oben. Denn zuletzt sei aufgrund steigender Ölpreise die Angst vor einem weiteren Zinsschritt seitens der FED wieder gewachsen, was aktuell wie ein Deckel auf dem Aktienkurs liege. Grund dafür sei, dass Rohstoffe in der Berechnung der Inflationsrate eine große Rolle spielen würden und diese sich nach wie vor nicht auf dem angestrebten Niveau von zwei Prozent befinde.Eine Richtungsentscheidung dürfte es voraussichtlich also erst nach der nächsten Notenbanksitzung am 20. September geben. Bis dorthin pendle die Amazon.com-Aktie höchstwahrscheinlich weiter zwischen dem GD50 und dem Jahreshoch bei 143,63 Dollar hin und her.Nachkäufe bieten sich an der 50-Tage-Linie an, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link