XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

111,04 EUR +2,32% (27.06.2022, 12:15)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

116,46 USD +3,58% (24.06.2022, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (27.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Amazon.com-Aktie komme immer mehr in Tritt. Seit dem Verlaufstief bei 101,43 USD habe der Wert nun 15% zugelegt und nehme nun Kurs auf die 50-Tage-Linie bei 121,07 USD. Viel bedeutender allerdings: Der horizontale Widerstand bei 128,99 USD rücke näher. Ein Break hieße einiges Kurspotenzial.Nach den beiden Tiefs im Mai und im Juni sei die Amazon.com-Aktie auf dem Weg, eine W-Formation zu bilden. Diese wäre bei einem Ausbruch über die Nackenlinie bei 128,99 USD vollendet. Dann könnte das Papier des US-Konzerns schnell weiter an Fahrt aufnehmen - theoretisch ergebe sich dann Kurspotenzial bis 157 USD. Trübe sich das Sentiment hingegen wieder ein, sollte der Bereich 101/105 USD eine gute Unterstützung bieten.Aus fundamentaler Sicht seien merklich höhere Kurse bei Amazon.com überfällig. Aus charttechnischer Sicht werde es nun endlich wieder spannend. Eine Top-Tradingchance bahne sich an, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.06.2022)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:110,90 EUR +0,49% (27.06.2022, 12:31)