Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

96,98 EUR -12,79% (28.10.2022, 14:05)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

98,13 EUR -13,22% (28.10.2022, 13:50)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

111,40 USD +0,40% (27.10.2022)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (28.10.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amazon.com: Aktie fällt wegen enttäuschender Prognose für Q4 - AktiennewsAmazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) war ein weiterer US-Mega-Tech-Konzern, der mit seinem Bericht für das dritte Quartal enttäuschte, so die Experten von XTB.Zumindest könne man das anhand der Marktreaktion sagen, denn die Aktie des Unternehmens sei nachbörslich um über 12% gefallen. Dieser Rückgang habe sich im heutigen vorbörslichen Handel weiter fortgesetzt. Die Ergebnisse selbst seien jedoch gar nicht so schlecht gewesen, und der Rückgang des Aktienkurses lasse sich mit der schwachen Prognose für das vierte Quartal 2022 begründen.Amazon habe einen Anstieg des Nettoumsatzes im dritten Quartal um 15% auf 127,1 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr gemeldet. Die Ergebnisse seien etwas niedriger als die erwarteten 127,7 Milliarden Dollar gewesen, aber die Wachstumsrate sei im Vergleich zum Vorjahr mehr oder weniger unverändert geblieben. Die Umsätze in den Online-Shops seien um 7,1% auf 53,49 Milliarden Dollar (Erwartung 54 Milliarden Dollar) gestiegen, während die Umsätze in den Geschäften um 10% auf 4,69 Milliarden Dollar (Erwartung 4,68 Milliarden Dollar) zugenommen hätten. Der Umsatz in Nordamerika sei um 20% auf 78,84 Milliarden Dollar (Erwartung 76,95 Milliarden Dollar) gestiegen, während der internationale Umsatz mit einem Rückgang von fast 5% auf 27,72 Milliarden Dollar (Erwartung 29,28 Milliarden Dollar) hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei.Das Betriebsergebnis sei im Vergleich zum dritten Quartal 2021 um fast die Hälfte gesunken und habe 2,53 Milliarden Dollar erreicht und damit die Schätzung von 3,11 Milliarden Dollar verfehlt. Dies sei zwar enttäuschend, aber auch das erste positive Ergebnis nach zwei Quartalen mit Gewinnrückgängen. Der Gewinnrückgang in diesen beiden Quartalen sei jedoch hauptsächlich auf Wertminderungen bei der Investition in den Elektroautohersteller Rivian zurückzuführen gewesen. Besorgniserregend sei, dass das dritte Quartal 2022 das fünfte Quartal in Folge gewesen sei, in dem der Umsatz von Amazon langsamer gewachsen sei als die Kosten des Unternehmens.Wie aus dem obigen Absatz hervorgehe, seien die Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 gar nicht so schlecht gewesen und obwohl sie die Erwartungen leicht verfehlt hätten, seien die Wachstumsraten solide geblieben. Allerdings habe Amazon eine sehr schlechte Prognose für das letzte Quartal des Jahres abgegeben, das saisonal gesehen das Beste für das Unternehmen sei, da die Ausgaben für die Feiertage steigen würden. Amazon rechne mit einem Umsatz von 140-148 Milliarden Dollar, was einer Steigerung von 2 bis 8% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Selbst wenn die Umsätze am oberen Ende der Prognosespanne liegen sollten, wäre dies das schwächste Q4-Umsatzwachstum in der Geschichte des Unternehmens. Der Markt habe eine Umsatzprognose für das vierte Quartal von 155,5 Milliarden Dollar erwartet.Der Markt habe sehr darauf geachtet, wie sich das Cloud-Geschäft von AWS entwickelt habe. Die Umsätze im Cloud-Segment seien im dritten Quartal 2022 um 27% gegenüber dem Vorjahr gewachsen, was das langsamste Wachstumstempo seit Beginn der Berichterstattung über die Ergebnisse des Cloud-Segments darstelle. Dies sei besorgniserregend, da AWS weithin als neuer Gewinntreiber für das Unternehmen angesehen werde. Tatsächlich habe das Unternehmen im dritten Quartal 2022 negative Gewinnmargen in den Segmenten International und Nordamerika gemeldet, was bedeute, dass der Gewinn im vorangegangenen Quartal fast ausschließlich durch das Cloud-Segment angetrieben worden sei. Eine weitere Verlangsamung bei AWS sei zwar besorgniserregend, sollte aber auch nicht allzu überraschend sein - je größer das Segment werde, desto schwieriger sei es, ein hohes Tempo bei der Geschäftsexpansion beizubehalten.Die leicht schwächeren Ergebnisse und die schlechte Prognose für das vierte Quartal hätten im nachbörslichen Handel einen Rückgang von 12% ausgelöst. Zu Beginn des vorbörslichen Handels hätten die Aktien ihre Talfahrt fortgesetzt, und die aktuellen Notierungen würden auf eine Kurslücke von rund 14% zu Beginn des heutigen Handels hindeuten. Dies bedeute, dass die Aktie wahrscheinlich zum ersten Mal seit April 2020 unter die mittelfristige Unterstützungszone im psychologischen Bereich von 100 Dollar fallen werde, wodurch die gesamten Gewinne der jüngsten großen Rally zunichte gemacht würden. Dies bedeute auch, dass das Juni-Tief durchbrochen werde und ein neues Tief in die aktuelle Abwärtstrendstruktur erreicht werde. Dies verheiße nichts Gutes für die weitere Entwicklung der Aktie, und die insgesamt schlechte Stimmung gegenüber dem Technologiesektor könnte die Aktie weiter unter Druck setzen.