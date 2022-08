Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

140,42 EUR +1,50% (08.08.2022, 15:50)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

141,00 EUR +2,37% (08.08.2022, 15:35)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

143,49 USD +1,91% (08.08.2022, 15:35)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (08.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce- und Cloudkonzerns Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Beim Versand-Riesen Amazon laufe es gerade richtig gut. Nach dem Kauf von One Medical seien vor allem die Quartalszahlen vor eineinhalb Wochen bei den Anlegern gut angekommen. Auch der geplante Kauf von iRobot sorge nun für Fantasien. Die Aktie sei zuletzt dementsprechend gut gelaufen, stehe nun aber vor der nächsten charttechnischen Herausforderung.Nachdem die Amazon-Aktie seit Mitte Mai in einer breiten Range zwischen 102 und 130 Dollar konsolidiert habe, sei nun endlich der Ausbruch nach oben gelungen. Infolge des starken Newsflows habe sie Ende Juli ein Gap zwischen 122,84 und 132,41 Dollar aufgerissen und sich damit über die Seitwärtsrange katapultiert. Unter verhältnismäßig hohem Volumen sei der kurz darauf über die Horizontale bei 138 Dollar geklettert und habe damit ein weiteres Kaufsignal ausgelöst.Nun aber stehe der Titel vor einer großen Herausforderung. Knapp über dem aktuellen Kursniveau spanne sich zwischen 144 und 150 Dollar eine enorme Widerstandszone auf, die von mehrfach angelaufenen Zwischentiefs sowie der 200-Tage-Linie ausgehe. Auch wenn es recht unwahrscheinlich sei, dass die Aktie diese Zone in einem Zug durchbreche, stehe die Chance auf einen Durchbruch gut. Die Aufwärtstrendstärke (ADX-Indikator) klettere weiter nach oben und deute damit auf eine anhaltende Aufwärtsbewegung hin.Sollte sich die Amazon-Aktie über die eben beschriebene Widerstandszone schieben können, dürfte es weiter bis an die nächsten Volume-Peaks bei 160 und 167 Dollar gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: