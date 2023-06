Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

117,70 EUR +3,63% (22.06.2023, 20:25)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

128,86 USD +3,23% (22.06.2023, 20:11)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (22.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach ein paar schwachen Tagen laufe der Tech-Bereich im US-Handel heute zur Abwechslung wieder ganz gut. Die Amazon-Aktie liege sogar mehr als drei Prozent im Plus und steige auf ein neues Mehrmonatshoch. Ein Analyst sehe noch deutlich mehr Aufwärtspotenzial - und habe diese Einschätzung auch begründet.Rob Sanderson von Loop Capital sage, die Wall Street schätze Amazons Potenzial, seine Einzelhandelsmargen zu verbessern, falsch ein. Sanderson erhöhe das Kursziel für die Aktie von 140 auf 180 Dollar - und sei damit laut dem Datendienst FactSet derzeit der optimistischste Amazon-Analyst.Sanderson zufolge sei Amazon im Einzelhandelsbereich gegenüber der Zeit vor Corona viel umfangreicher geworden - mit einem 50-Milliarden-Dollar-Anstieg bei Werbe- und Provisionseinnahmen. Das habe zu einer positiven Hebelwirkung von 5,85 Prozentpunkten auf die Einzelhandelsmarge geführt und werde sich auch nicht umkehren. Die Gewinne würden wieder steigen, sobald sich Versandkosten wieder normalisieren würden (dafür gebe es durchaus Anzeichen).Bezüglich des Cloud-Geschäfts sei eine Rückkehr zu mehr Wachstum möglich. Dazu passe die Meldung, dass Amazon heute mitgeteilt habe, dass das Unternehmen 100 Millionen Dollar in ein Programm zur Entwicklung neuer KI-Produkte für Cloud-Kunden stecken werde. Auf die Art solle der Umsatz im Bereich Cloud-Dienstleistungen erhöht werden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.Aktien, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".