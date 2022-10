Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (28.10.2022/ac/a/n)



Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.

Nach den herben Enttäuschungen von Microsoft und Meta habe nun der E-Commerce- und Versand-Riese Amazon am Donnerstag für lange Gesichter gesorgt. Gewinn und Umsatz in Q3 hätten deutlich unter den Erwartungen gelegen. Besonders aber der maue Ausblick auf das kommende Weihnachtsgeschäft habe einen Kursrutscher ausgelöst. Diese Marke müsse jetzt unbedingt halten.

Seit Anfang Oktober sei die Hoffnung bei den Amazon-Anlegern noch groß gewesen. Nach dem gescheiterten Rebound zwischen Juli und August habe sich am Unterstützungsbereich zwischen der 100 und 108 Dollar eine Bodenbildung abgezeichnet.

Infolge der gestrigen Zahlen sei es jedoch anders gekommen. Im nachbörslichen Handel sei die Aktie massiv abverkauft worden. Aktuell stehe sie mit gut 13 Prozent Minus im Bereich um 96 Dollar und notiere damit deutlich unter dem Unterstützungsbereich.

Könne die Amazon-Aktie diesen Bereich am heutigen Freitag auf Schlusskursbasis nicht zurückerobern, werde ein Verkaufssignal ausgelöst. Dann sei es recht wahrscheinlich, dass der Titel die zwei Volume-Peaks bei 95 und 89 Dollar anvisiere. Darunter diene das Corona-Tief bei 81,30 Dollar als letztes Auffangnetz.

Anleger warten hier eine Stabilisierung ab, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.10.2022)