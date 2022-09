Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

117,50 EUR +0,03% (26.09.2022, 11:04)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

117,46 EUR -0,54% (26.09.2022, 10:45)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

113,69 USD -3,16% (23.09.2022)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (26.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe."Der Erfolg der KMUs ist die Basis des Amazon Marketplace", titele der E-Commerce-Riese in einem Blog-Post. Allein in Deutschland arbeite Amazon mit 45.000 kleinen und mittleren Unternehmen zusammen - und liefere hier beeindruckende Wachstumsraten. Doch ein Problem scheinen die Anleger noch nicht auf dem Schirm zu haben.Amazon habe jüngst ein schnelles Wachstum seines deutschen Online-Marktplatzes gemeldet: Demnach hätten die gut 45.000 angeschlossenen Händler im vergangenen Jahr 750 Millionen Produkte über Amazon verkauft, gut 100 Millionen mehr als 2020. Eine wachsende Zahl von Produkten werde dabei ins Ausland verkauft, wie Amazon Deutschland am Montag mitgeteilt habe. Die Exportumsätze seien demnach auf 4,25 Milliarden Euro gestiegen, im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von mehr als zehn Prozent.Auch in anderen Ländern des Euro-Raums habe der US-Konzern starke Wachstumsraten im vergangenen Jahr verzeichnet. Insgesamt seien im internationalen Geschäft, in dem nicht nur der Marketplace, sondern auch der Verkauf der Eigenmarken und Abonnements enthalten sei, im vergangenen Jahr ein Erlöszuwachs von 22 Prozent auf 128 Milliarden Dollar erzielt worden.Angesichts der starken "International"-Sparte - und AWS mache ja auch noch Geschäfte im Ausland - sei durchaus verwunderlich, dass man vom Amazon-Management noch nichts zu negativen Währungseffekten gehört habe. Tatsächlich hätten sich Amazon-Aktionäre abgesehen von Währungseffekten beim Kauf und Verkauf der US-Aktie in den vergangenen Jahren überhaupt keine Sorgen über Wechselkurse machen müssen. Doch nicht nur der Euro habe gegenüber Dollar kräftig abgewertet - auch das Britische Pfund oder die Indische Rupie.Die Wachstumsaussichten für Amazon dürften sich aufgrund negativer Währungseffekte in den kommenden Quartalen also weiter eintrüben. Neben einem schwächelnden Endverbraucher, der steigenden Inflation und höheren Kosten - ein weiteres Problem, das auf die Kursentwicklung der Amazon-Aktie drücken werde.Langfristig bleibt "Der Aktionär" jedoch von dem E-Commerce-Riesen überzeugt. Dabeibleiben, rät Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 26.09.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link