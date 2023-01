Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (09.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Viele Anleger würden sich über die hohe Wahrscheinlichkeit einer Rezession sorgen, in der die Konsumausgaben schrumpfen würden. Gründe für eine Rezession gebe es mit der steigenden Inflation, sinkenden Reallöhnen oder höheren Zinsen genug. Im E-Commerce stünden die Vorzeichen aber nach wie vor auf Wachstum, wie ein Bericht von Adobe zeige.Laut einem Bericht von Adobe hätten US-Verbraucher zwischen dem 1. November und dem 31. Dezember eine Rekordsumme von 211,7 Mrd. USD für Online-Einkäufe ausgegeben. Das sei ein Anstieg von 3,5% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2021. Zwar seien die Zahlen nicht inflationsbereinigt. Laut Adobe sei der Anstieg jedoch hauptsächlich auf die wachsende Nachfrage und nicht nur auf höhere Preise zurückzuführen. Entgegen der Erwartung zeige der Adobe Digital Price Index, dass die Online-Preise seit September 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum sogar gesunken seien. Ein Grund: Über die Shopping-Tage Black Friday und Cyber Monday sei mit Rekordrabatten gelockt worden, da sich Händler teilweise gezwungen gesehen hätten, die in Folge der Corona-Krise aufgeblähten Lagerbestände abzubauen."In einer Zeit, in der die Verbraucher mit erhöhten Preisen in Bereichen wie Lebensmittel, Benzin und Miete zu kämpfen hatten, waren die Preisnachlässe in der Weihnachtszeit stark genug, um die Konsumausgaben während der gesamten Saison aufrechtzuerhalten", so der leitende Adobe-Analyst Vivek Pandya.Die Datenlage, ob die aktuell zu beobachtende Verbrauchernachfrage anhalte, bleibe damit weiterhin unklar. Anleger sollten daher im E-Commerce-Sektor vorerst abwarten, bis sich die Datenlage deutlicher werde oder sich zumindest im Chart der Amazon.com-Aktie eine Bodenbildung abzeichne, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: