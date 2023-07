Dass die Erwartungen hoch seien, zeige ein Blick auf die Charts. Der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) liege seit Jahresbeginn mit 45 Prozent im Plus, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe 20 Prozent zugelegt. Könne Triple A (AMD, Amazon, Apple) liefern, dürfte dem S&P 500 das Break über das Hoch vom April 2022 gelingen. Der NASDAQ dürfte weiter Boden gutmachen auf seinem Weg in Richtung Rekordhoch bei 16.764 Stellen.



"Der Aktionär" habe bereits klare Argumente für eine Fortsetzung der Rally vorgelegt. Mit immer neuen Hochs steige der Druck auf die Anleger, die kaum investiert seien. Die Hausse nähre folglich die Hausse. Die zweite Jahreshälfte verspreche positiv zu werden.





Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:



Aktien, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon, Apple.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (31.07.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die neue Woche hat es in sich: Nachdem Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747), Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) und Meta (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) bereits die Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt haben, sind nun Apple und Amazon an der Reihe, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Außerdem öffne noch AMD (ISIN US0079031078/ WKN 863186) die Bücher und gebe einen Ausblick ab. Die Erwartungen der Anleger seien hoch - könnten die Firmen liefern?Den Anfang mache am Dienstag nachbörslich AMD. Die Analysten würden beim Chiphersteller einen Umsatz für das zweite Quartal von 5,3 Milliarden Dollar und ein operatives Ergebnis von 1,3 Milliarden erwarten.Am Donnerstag dann der Doppelschlag: Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) und Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) würden über den Verlauf des zweiten Quartals berichten. Bei Apple erwarte die Wall Street Erlöse in Höhe von 81,5 Milliarden Dollar und ein EBITDA von 25,7 Milliarden. Bei den iPhone-Verkäufen würden die Analysten mit einem Umsatz von 39,8 Milliarden Dollar rechnen.