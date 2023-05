Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (05.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Auch wenn Amazon.com seit einiger Zeit dem Markt hinterherlaufe: Die Aktie des E-Commerce- und Cloudgi-Ganten sei eine der erfolgreichsten Investmentstorys, die es jemals an der Börse gegeben habe. Amazon.com zeige, wie weit ein Unternehmen (und eine Aktie) kommen könne, wenn vielversprechende Ideen konsequent umgesetzt würden.Am 15. Mai 1997 sei Amazon.com an den NASDAQ gekommen, nachdem das Unternehmen drei Jahre zuvor von Jeff Bezos gegründet worden sei. Die Anfänge seien schwer gewesen, schließlich seien es die Menschen gewohnt gewesen, Bücher im Buchladen zu kaufen. Und diese habe es in den 1990ern an jeder Ecke gegeben.Doch Bezos habe nie an seiner Idee gezweifelt. Er sei davon überzeugt gewesen, dass der Onlinehandel eine blühende Zukunft habe und den stationären Handel zunehmend überflüssig machen würde - treffenderweise habe er sein Unternehmen daher auch zunächst Relentless nennen wollen (englisch für gnadenlos).Seine Idee habe sich zunehmend durchgesetzt - der Umsatz von Amazon sei auf 20.000 USD pro Woche geklettert. Als Amazon.com an die Börse gegangen sei, habe der Konzern bereits 150 Mio. USD im Jahr erlöst und 1,5 Mio. Kunden gezählt. Marktkapitalisierung am ersten Handelstag: 560 Mio. USD.Zwar habe es etliche Jahre gedauert, bis Amazon.com Geld verdient habe, doch das habe der Börse wenig ausgemacht. Die Aktie habe jeden Dip ausgebügelt und sei immer weiter gestiegen, bis zum Rekordhoch am 16. Juli 2021 bei 188,60 USD und einem Börsenwert von 1,9 Bio. USD.Mittlerweile notiere Amazon.com zwar nur noch bei 104 USD, doch die Kursentwicklung seit dem IPO sei immer noch ganz stark: Es seien 138.567%. Der NASDAQ 100 habe in diesem Zeitraum nur 1.600% zugelegt.Wer also 1997 nur 1.000 Euro in Amazon.com investiert habe und die Aktien heute noch halte, besitzt 1,4 Millionen Euro, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2023)Hinweis:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.com.