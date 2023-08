Bei Amazon stimmt aktuell vieles, die Aktie bleibt daher ein Kauf, so Lukas Meyer von "Der Aktionär". Seit der jüngsten "Aktionär"-Kaufempfehlung lägen Leser 40 Prozent vorne. Das Potenzial sei aber bei weitem noch nicht ausgereizt. Kursziel des "Aktionär": 150 Euro.



Amazon.com-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 230,00 Buy Redburn Alex Haissl 11.08.2023 200,00 Buy Loop Capital Rob Sanderson 23.08.2023 190,00 Outperform Evercore ISI Mark Mahaney 04.08.2023 189,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 04.08.2023 185,00 Overweight Piper Sandler - 24.08.2023 185,00 Positive Susquehanna Financial Shyam Patil 04.08.2023 184,00 Buy Rosenblatt Securities Barton Crockett 04.08.2023 180,00 Overweight Barclays Ross Sandler 07.08.2023 180,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Eric Sheridan 04.08.2023 180,00 Overweight JP Morgan Douglas Anmuth 04.08.2023 180,00 Buy Mizuho Securities USA James Lee 04.08.2023 176,00 Buy Truist Youssef Squali 04.08.2023 175,00 Buy Jefferies Brent Thill 04.08.2023 175,00 Outperform JMP Securities - 04.08.2023 175,00 Buy UBS Lloyd Walmsley 04.08.2023 175,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 04.08.2023 170,00 Buy Canaccord Genuity - 04.08.2023 170,00 Buy Benchmark Company Daniel Kurnos 04.08.2023 170,00 Outperform Wedbush Securities Michael Pachter 04.08.2023 167,00 Buy Citigroup - 04.08.2023 165,00 Buy Roth MKM Rohit Kulkarni 04.08.2023 165,00 Outperform TD Cowen Ronald Josey 04.08.2023 160,00 Buy Needham & Co - 04.08.2023 160,00 Outperform Telsey Advisory Group - 04.08.2023 155,00 Outperform Robert W. Baird Colin Sebastian 04.08.2023 140,00 Neutral Exane BNP Paribas Stefan Slowinski 04.08.2023



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (30.08.2023/ac/a/n)







Seattle (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 230,00 USD oder 140,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Amazon.com Inc. hat am 3. August die Zahlen für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 3. August berichtete, sei der weltgrößte Online-Händler Amazon im vergangenen Quartal deutlich gewachsen. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 11 Prozent auf 134,4 Milliarden US-Dollar (122,8 Mrd. Euro) gestiegen, wie Amazon am . August nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe.Das operative Ergebnis sei von 3,3 auf 7,7 Milliarden Dollar hochgesprungen. Unter dem Strich habe es einen Gewinn von 6,7 Milliarden Dollar nach 2 Milliarden Dollar Verlust ein Jahr zuvor gegeben.Das lukrative Cloud-Geschäft rund um die Plattform Amazon Web Services habe die Erlöse um 12 Prozent auf 22,1 Milliarden Dollar gesteigert. AWS biete großen und kleinen Unternehmen Rechenleistung und Speicherdienste im Netz.Auch die Prognosen für das laufende dritte Quartal hätten die Markterwartungen übertroffen. Amazon geht von einem Konzernumsatz zwischen 138 und 143 Milliarden Dollar aus, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Amazon.com-Aktie anbetrifft, hat Alex Haissl, Analyst von Redburn, mit 230 USD das höchste Kursziel ausgegeben. Die Bewertung wurde am 11. August weiterhin auf "buy" belassen.Zudem rät Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in seiner aktuellen Aktienanalyse vom 30. August die Aktie von Amazon.com weiterhin zu kaufen. Die Argumente für den Kauf der Amazon-Aktie würden sich laut Meyer verdichten. Die Analysten hätten zurecht hohe Erwartungen, denn operativ laufe es rund beim E-Commerce-Giganten. Auch die langfristigen Wachstumsaussichten würden positiv stimmen. Für Anleger sei es daher an der Zeit nachzukaufen.Der Markt sei bullish für Amazon. Für das laufende Jahr würden die von Bloomberg befragten Analysten mit einem Umsatzwachstum von 11 Prozent auf 569 Milliarden Dollar und einem Gewinnzuwachs von 367 Prozent auf 3,45 Dollar Gewinn je Aktie rechnen. 95 Prozent der 63 Profis würden dementsprechend zum Kauf der Aktie raten. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 172 Dollar, also 30 Prozent über dem aktuellen Kurs.Laut Bloomberg Intelligence könnte Amazon bis 2026 ein Bruttowarenvolumen von einer Billion Dollar erreichen. Haupttreiber dieser Entwicklung seien Prime-Käufe, der Zuwachs an Drittanbietern und der langfristige Trend zu mehr Online-Einkäufen. Im Jahr 2026 könnte Amazon damit mehr als 13 Prozent des weltweiten E-Commerce abdecken, gegenüber 11 Prozent im Jahr 2021. Dies entspreche einer konservativ geschätzten jährlichen Wachstumsrate von 7 Prozent beim eigenen Online-Umsatz und 15 Prozent bei Drittanbietern.Der Technologietitel sei zudem sehr günstig bewertet. Das geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis für das kommende Jahr liege bei 42 und damit unter dem historischen Durchschnitt der letzten zehn Jahre von 75. Damit sei die Aktie so günstig bewertet wie zuletzt im Jahr 2011.