Kursziel

Amazon.com-Aktie

(USD) Rating

Amazon.com-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 210,00 Outperform Wedbush Securities - 21.12.2023 210,00 Buy Citigroup Ronald Josey 20.12.2023 210,00 Buy Tigress Financial Partners Ivan Feinseth 13.11.2023 200,00 Outperform BMO Capital Markets - 08.01.2024 200,00 Outperform TD Cowen - 07.12.2023 200,00 Outperform Oppenheimer - 01.12.2023 195,00 Buy D.A.Davidson & Co. - 02.01.2024 195,00 Outperform Evercore ISI - 27.10.2023 190,00 Buy Jefferies Brent Thill 25.01.2024 190,00 Overweight JP Morgan Douglas Anmuth 13.12.2023 190,00 Overweight Barclays - 27.10.2023 190,00 Conviction buy Goldman Sachs Eric Sheridan 27.10.2023 190,00 Overweight J.P. Morgan - 27.10.2023 185,00 Outperform Telsey Advisory Group - 24.01.2024 185,00 Buy BofA Securities - 11.01.2024 185,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 11.01.2024 185,00 Strong buy Raymond James - 19.12.2023 185,00 Overweight Piper Sandler Thomas Champion 14.12.2023 180,00 Outperform RBC Capital Markets Brad Erickson 29.01.2024 180,00 Buy UBS Karl Keirstead 11.01.2024 180,00 Buy Roth MKM - 18.12.2023 176,00 Buy Truist Youssef Squali 27.10.2023 175,00 Buy Seaport Research Partners - 29.01.2024 175,00 Buy Benchmark Company Daniel Kurnos 22.01.2024 175,00 Buy Stifel - 09.01.2024 175,00 Outperform Bernstein Research Mark Shmulik 03.01.2024 175,00 Buy Needham & Co - 22.12.2023 175,00 Kaufen DZ BANK Ingo Wermann 22.11.2023 160,00 Buy HSBC - 02.11.2023 160,00 Outperform Robert W. Baird - 27.10.2023

Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

147,76 EUR -0,75% (30.01.2024, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

160,44 USD -0,51% (30.01.2024, 17:23)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (31.01.2024/ac/a/n)







Seattle (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 210,00 USD oder 160,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Amazon.com Inc. wird am 1. Februar die Zahlen für das 4. Quartal 2023 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Amazon.com-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen u.a. von BMO Capital Markets: Der Titel wurde in einer Aktienanalyse vom 8. Januar mit dem Rating "outperform" und einem Kursziel von 200 USD in die Bewertung aufgenommen. AWS werde die grundlegende und mittlere Schicht des AI/ML-Stacks anführen, während der Cloud-Rückenwind im Jahr 2024 und darüber hinaus anhalten werde. Auf der Einzelhandelsseite könne Amazon.com in kleinere Gebäude mit geringerem Investitionsbedarf investieren, während die Verbesserung des Kundenerlebnisses den freien Cashflow freisetze.Analyst Mark Shmulik von Bernstein ist pessimistischer und sieht 175 USD als Kursziel für die Amazon.com-Aktie. Die Einstufung wurde auf "outperform" belassen. Nach einem sehr schwierigen Vorjahr hätten Wachstumstitel etwa aus der Internetbranche 2023 mit überdurchschnittlichen Gewinnen ein Comeback gefeiert, habe Shmulik in einem am 3. Januar vorliegenden Rück- und Ausblick geschrieben. Unter den großen drei Vertretern hätten Meta und Amazon im Vergleich zur Alphabet-Tochter Google 2024 die besseren Aussichten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Amazon.com-Aktie?Börsenplätze Amazon.com-Aktie: