Amazon.com-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 210,00 Buy Tigress Financial Partners Ivan Feinseth 13.11.2023 195,00 Outperform Evercore ISI - 27.10.2023 190,00 Overweight Barclays - 27.10.2023 190,00 Conviction buy Goldman Sachs Eric Sheridan 27.10.2023 190,00 Overweight J.P. Morgan - 27.10.2023 180,00 Buy UBS - 06.11.2023 180,00 Outperform TD Cowen - 27.10.2023 177,00 Buy Citigroup - 27.10.2023 176,00 Buy Truist Youssef Squali 27.10.2023 175,00 Buy Jefferies & Company - 06.11.2023 170,00 Overweight Piper Sandler - 27.10.2023 168,00 Buy BofA Securities - 27.10.2023 165,00 Outperform Telsey Advisory Group - 27.10.2023 160,00 Buy HSBC - 02.11.2023 160,00 Outperform Robert W. Baird - 27.10.2023 157,00 Buy D.A.Davidson & Co. Tom Forte 27.10.2023



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (16.11.2023/ac/a/n)







Seattle (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 210,00 USD oder 157,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Amazon.com Inc. hat am 26. Oktober die Zahlen für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 26. Oktober berichtete, habe Amazon im vergangenen Quartal dank seines Handelsgeschäfts und der Cloud-Sparte Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Die Erlöse seien im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 143,1 Milliarden (135,5 Mrd. Euro) gewachsen, wie Amazon nach US-Börsenschluss am 26. Oktober mitgeteilt habe. Unter dem Strich sei der Gewinn von 2,9 Milliarden Dollar vor einem Jahr auf 9,9 Milliarden Dollar hochgesprungen.In der Cloud-Sparte AWS sei der Umsatz um 12 Prozent auf 23,1 Milliarden Dollar gestiegen. Das habe in etwa den Erwartungen der Analysten entsprochen, auch wenn einige von ihnen angesichts des Booms bei Künstlicher Intelligenz mehr erwartet hätten. Zugleich habe AWS das operative Ergebnis von 5,4 auf 7 Milliarden Dollar gesteigert.Zum Gewinn habe auch ein Plus von 1,2 Milliarden Dollar bei der Bewertung von Amazons Beteiligung am Elektroauto-Hersteller Rivian beigetragen. Der Anteil an dem Tesla-Konkurrenten, der auch Elektro-Lieferwagen an Amazon liefert, hatte in den vergangenen Jahren mehrfach Quartalszahlen des Handelskonzerns mit Wertberichtigungen verhagelt, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Amazon.com-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Tigress Financial Partners. Der dort zuständige Analyst Ivan Feinseth hat am 13. November das "buy"-Rating für den Titel bestätigt und das Kursziel von 204 auf 210 USD angehoben. Das überarbeitete Kursziel stelle eine potenzielle Rendite von über 50% gegenüber dem aktuellen Niveau dar. Die zunehmenden KI-gesteuerten Fähigkeiten und die fortlaufende Erweiterung der Prime-Mitgliedschaftsdienste, zusammen mit dem Wachstum der Online-Verkäufe und den steigenden Werbeeinnahmen, würden den Gewinn und den langfristigen Shareholder Value steigern.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Amazon.com-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick: