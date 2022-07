Kursziel

Amazon.com-Aktie

(USD) Rating

Amazon.com-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 210,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 13.07.2022 195,00 Overweight Barclays Capital Ross Sandler 15.07.2022 185,00 Buy Stifel Scott Devitt 15.07.2022 180,00 Buy Citigroup Jason Bazinet 14.07.2022 180,00 Outperform Evercore ISI Mark Mahaney 24.06.2022 180,00 Buy MKM Partners Rohit Kulkarni 06.06.2022 175,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 21.07.2022 175,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 15.07.2022 170,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 26.07.2022 170,00 Buy Goldman Sachs Eric Sheridan 13.07.2022 167,00 Buy UBS Kunal Madhukar 28.06.2022 160,00 Outperform Bernstein Research Mark Shmulik 21.07.2022 156,25 Buy D.A.Davidson & Co. Tom Forte 07.06.2022 155,00 Buy Deutsche Bank Lee Horowitz 22.07.2022 150,00 Buy Jefferies Brent Thill 20.07.2022 145,00 Outperform Robert W. Baird Colin Sebastian 06.07.2022 144,00 Outperform RBC Capital Markets Brad Erickson 13.07.2022 140,00 Outperform Wolfe Research Deepak Mathivanan 29.06.2022 125,00 Kaufen RBI Andreas Schiller 23.06.2022

Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

113,52 EUR -4,15% (26.07.2022, 22:02)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

114,48 EUR -3,98% (26.07.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

114,92 USD -5,13% (26.07.2022, 21:56)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (27.07.2022/ac/a/n)







Seattle (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 210,00 USD oder 125,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Amazon.com Inc. wird am 28. Juli die Zahlen für das 2. Quartal 2022 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Amazon.com-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Barclays. Die britische Investmentbank hat das Kursziel für den Titel nach dem Aktiensplit von 4.240 auf 195 USD angepasst und die Einstufung auf "overweight" belassen. "Kann die Sonne im dritten Quartal endlich aufgehen?", habe sich Analyst Ross Sandler in einer am 15. Juli vorliegenden Studie gefragt. Ja, es gebe eine ordentliche Chance auf bessere Signale als befürchtet.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Amazon.com kommt dagegen von der kanadischen Bank RBC, die die Einstufung für das Papier auf "outperform" mit einem Kursziel von 144 USD belassen hat. Amazon ist laut einer am 13. Juli vorliegenden Studie aktuell der am wenigsten stark empfohlene Megacap des Analysten Brad Erickson im Vergleich mit Meta und Google. Dies habe der Experte nach einem Gespräch mit dem Chef eines Amazon-Aggregatoren bekräftigt, das durchwachsene Erkenntnisse für die Aktie des Handelsriesen ergeben habe.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Amazon.com-Aktie?Börsenplätze Amazon.com-Aktie: