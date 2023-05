Kursziel

Amazon.com-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 165,00 Buy Goldman Sachs Eric Sheridan 28.04.2023 145,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 28.04.2023 142,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 28.04.2023 140,00 Overweight Barclays Ross Sandler 03.05.2023 140,00 Buy Loop Capital Rob Sanderson 08.05.2023 140,00 Outperform Wolfe Research Deepak Mathivanan 28.04.2023 135,00 Buy Jefferies Brent Thill 18.05.2023 130,00 Overweight Piper Sandler - 28.04.2023 130,00 Buy Roth MKM Rohit Kulkarni 28.04.2023 129,00 Outperform Wedbush Securities - 28.04.2023 125,00 Buy UBS Lloyd Walmsley 28.04.2023 111,00 Neutral Rosenblatt Securities - 28.04.2023

Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (19.05.2023/ac/a/n)







Seattle (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 165,00 USD oder 111,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Amazon.com Inc. hat am 27. April die Zahlen für das erste Quartal 2023 bekannt gegeben.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 27. April berichtete, sei der weltgrößte Online-Händler Amazon trotz hoher Inflation und Konjunktursorgen mit einem deutlichen Umsatzplus ins neue Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal seien die Erlöse im Jahresvergleich um neun Prozent auf 127,4 Milliarden Dollar gewachsen, wie Amazon am 27. April nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe. Der Betriebsgewinn habe um rund 30 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar zugenommen.Das lukrative Cloud-Geschäft rund um die Plattform Amazon Web Services, die Firmen Anwendungen und Speicherplatz im Netz biete, habe die Einnahmen um 16 Prozent auf 21,4 Milliarden Dollar gesteigert. Analysten hätten mit etwas weniger gerechnet. Auch die Geschäftsziele für das laufende zweite Quartal hätten die Markterwartungen übertroffen. Amazon gehe von einem Konzernumsatz zwischen 127 Milliarden und 133 Milliarden Dollar aus. Der Betriebsgewinn dürfte dem Unternehmen zufolge zwischen 2,0 Milliarden und 5,5 Milliarden Dollar liegen, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Amazon.com-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von J.P. Morgan. Die US-Bank hat das Kursziel für den Titel von 135 auf 145 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Aktuell weniger dynamisches Wachstum der Plattform Amazon Web Services als im ersten Quartal habe ausgereicht, die nachbörslich deutlichen Gewinne der Papiere des Handelsriesen einzudämmen, habe Analyst Douglas Anmuth in einer am 28. April vorliegenden Studie geschrieben. Dabei sei eher die enorme Steigerungsrate von 16 Prozent zum Jahresauftakt die Überraschung gewesen, und nicht die nur noch plus 11 Prozent im April. Anmuth rechne 2023 weiter mit einer kräftigen operativen Ergebnissteigerung und einer Trendwende bei den Barmittelzuflüssen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Amazon.com-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick: