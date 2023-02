Kursziel

Amazon.com-Aktie

(USD) Rating

Amazon.com-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 160,00 Outperform Evercore ISI Mark Mahaney 03.02.2023 150,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 03.02.2023 150,00 Overweight Barclays Ross Sandler 03.02.2023 150,00 Outperform Cowen and Company Ronald Josey 03.02.2023 150,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 03.02.2023 150,00 Positive Susquehanna Financial Shyam Patil 03.02.2023 145,00 Buy Goldman Sachs Eric Sheridan 03.02.2023 145,00 Overweight Wells Fargo Advisors Brian Fitzgerald 03.02.2023 142,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 07.02.2023 142,00 Buy Truist Youssef Squali 03.02.2023 140,00 Buy Loop Capital Rob Sanderson 14.02.2023 135,00 Outperform RBC Capital Markets Brad Erickson 03.02.2023 134,00 Buy D.A.Davidson & Co. Tom Forte 03.02.2023 130,00 Buy Benchmark Company Daniel Kurnos 03.02.2023 130,00 Outperform Wolfe Research Deepak Mathivanan 03.02.2023 127,00 Buy UBS Lloyd Walmsley 06.02.2023 125,00 Outperform Bernstein Research Mark Shmulik 06.02.2023 125,00 Buy Jefferies Brent Thill 03.02.2023 125,00 Outperform Robert W. Baird Colin Sebastian 03.02.2023 125,00 Outperform Wedbush Securities Michael Pachter 03.02.2023 123,00 Overweight Piper Sandler Thomas Champion 03.02.2023



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

90,36 EUR +1,71% (22.02.2023, 21:58)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

95,2916 USD +0,75% (22.02.2023, 21:43)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (22.02.2023/ac/a/n)







Seattle (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 160,00 USD oder 123,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Amazon.com Inc. hat am 2. Februar die Zahlen für das vierte Quartal 2022 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 2. Februar zu entnehmen ist, habe der weltgrößte Online-Händler im Weihnachtsquartal trotz Inflations- und Rezessionssorgen mehr Umsatz gemacht als erwartet. Die Erlöse hätten in den drei Monaten bis Ende Dezember im Jahresvergleich um neun Prozent auf 149,2 Milliarden Dollar (136,7 Mrd. Euro) zugelegt, wie der Konzern am 2. Februar nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe. Experten hätten mit deutlich geringerem Wachstum gerechnet. Höhere Kosten hätten den Betriebsgewinn jedoch von 3,5 Milliarden auf 2,7 Milliarden Dollar schrumpfen lassen.Das Nettoergebnis habe sogar nur 278 Millionen Dollar betragen, was jedoch vor allem an einer Wertkorrektur der Beteiligung am kriselnden Elektroautobauer Rivian ( ISIN US76954A1034 WKN A3C47B ) gelegen habe.Beim Ausblick fürs laufende Quartal habe Amazon mit einer Umsatzprognose von 121 Milliarden bis 126 Milliarden Dollar und einem erwarteten Betriebsgewinn zwischen null und vier Milliarden enttäuscht. Zudem wuchs das wichtige Cloud-Geschäft nicht so stark wie erhofft, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Amazon.com-Aktie anbetrifft, billigt Mark Mahaney von Evercore ISI dem Titel das höchste Kursziel von 160 USD zu. Die Bewertung wurde am 3. Februar weiterhin auf "outperform" belassen.Piper Sandler sei der Meinung, dass die Kommentare des Managements darauf hindeuten würden, dass das Unternehmen immer noch eine schwierige Phase durchlaufe.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Amazon.com-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick: