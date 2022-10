XETRA-Aktienkurs Amadeus FiRe-Aktie:

103,80 EUR -0,19% (31.10.2022, 11:37)



ISIN Amadeus FiRe-Aktie:

DE0005093108



WKN Amadeus FiRe-Aktie:

509310



Ticker-Symbol Amadeus FiRe-Aktie:

AAD



Kurzprofil Amadeus FiRe AG:



Die Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) ist seit mehr als 25 Jahren der spezialisierte Personal-Dienstleister im kaufmännischen und im IT-Bereich für Zeitarbeit, Personalvermittlung und Interim Management. Die Amadeus FiRe AG bietet bedarfsgerechte und flexible Personallösungen durch die Überlassung und die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in den Divisionen Accounting, Office, Banking und IT-Services.



Zusammen mit den konzerneigenen Fort- und Weiterbildungsinstituten, der Steuer-Fachschule Dr. Endriss und der Akademie für Internationale Rechnungslegung, bietet die Amadeus FiRe AG ein einzigartiges Dienstleistungsportfolio. (31.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Amadeus FiRe-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Personaldienstleisters Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) unter die Lupe.Während die Börse die Aktie unseres Empfehlungsliste-Titels in den letzten Monaten auf Talfahrt geschickt und damit offenbar einen kräftigen Geschäftseinbruch eingepreist hat, ist dieser realiter ausgeblieben, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Vielmehr habe der Personaldienstleister seinen Umsatz in den drei Quartalen 2022 um weitere 11,3% auf die neue Rekordmarke von 305,9 Mio. Euro steigern und auch das operative Ergebnis (EBITA) leicht um 1,7% auf 50,2 Mio. Euro verbessern können. Möglich sei dies insbesondere auch geworden, weil der zuletzt schwächelnde Bereich der Fortbildung wie von den Experten erwartet (Ausgabe 33/2022) stabilisiert worden sei und im dritten Quartal schon wieder einen Umsatz auf Vorjahresniveau erzielt habe. Für das Gesamtjahr habe der Vorstand daher seine Planungen bekräftigt, die ein Umsatz- und EBITA-Wachstum von 11 bis 14% bzw. 7% vorsähen.Mit einem KGV22 von nur noch 16 lädt die Qualitätsaktie zum (Nach-)Kauf ein, so die Experten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 39 vom 29.10.2022)Börsenplätze Amadeus FiRe-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amadeus FiRe-Aktie:103,60 EUR -1,15% (31.10.2022, 11:35)