XETRA-Aktienkurs Amadeus FiRe-Aktie:

ISIN Amadeus FiRe-Aktie:

DE0005093108



WKN Amadeus FiRe-Aktie:

509310



Ticker-Symbol Amadeus FiRe-Aktie:

AAD



Kurzprofil Amadeus FiRe AG:



Die Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) ist seit mehr als 25 Jahren der spezialisierte Personal-Dienstleister im kaufmännischen und im IT-Bereich für Zeitarbeit, Personalvermittlung und Interim Management. Die Amadeus FiRe AG bietet bedarfsgerechte und flexible Personallösungen durch die Überlassung und die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in den Divisionen Accounting, Office, Banking und IT-Services.



Zusammen mit den konzerneigenen Fort- und Weiterbildungsinstituten, der Steuer-Fachschule Dr. Endriss und der Akademie für Internationale Rechnungslegung, bietet die Amadeus FiRe AG ein einzigartiges Dienstleistungsportfolio. (25.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amadeus FiRe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Personaldienstleisters Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) unter die Lupe.Amadeus Fire habe seinen Wachstumskurs vom ersten Quartal fortgesetzt. Der Personaldienstleister habe auch im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bei Umsatz und Gewinn zulegen können. Die Jahresprognosen seien bestätigt worden. Die Aktie setze ihre Talfahrt dennoch fort. Gebe es Licht am Ende des Tunnels?Um die Planvorgaben zu erreichen, müsse sich das Frankfurter Unternehmen im zweiten Halbjahr ordentlich strecken und das operative Ergebnis im Vergleich zum ersten Halbjahr um mehr als 20% steigern. Einige Investoren würden dieses Ziel als zu anspruchsvoll werten. Entsprechend setze die Amadeus FiRe-Aktie ihre Talfahrt fort. Zeichne sich im zweiten Halbjahr aber ab, dass die Prognosen erreicht werden könnten, dürfte die Stimmung bei der mittlerweile sehr günstigen Aktie (2024-KGV 12; KUV 1,3) wieder nachhaltig drehen. Anleger mit Weitblick könnten im Bereich um 100/110 Euro eine neue Position starten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.07.2023)