Tradegate-Aktienkurs Amadeus FiRe-Aktie:

136,40 EUR +1,49% (18.04.2023, 16:07)



XETRA-Aktienkurs Amadeus FiRe-Aktie:

136,20 EUR +1,64% (18.04.2023, 16:09)



ISIN Amadeus FiRe-Aktie:

DE0005093108



WKN Amadeus FiRe-Aktie:

509310



Ticker-Symbol Amadeus FiRe-Aktie:

AAD



Kurzprofil Amadeus FiRe AG:



Die Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) ist seit mehr als 25 Jahren der spezialisierte Personal-Dienstleister im kaufmännischen und im IT-Bereich für Zeitarbeit, Personalvermittlung und Interim Management. Die Amadeus FiRe AG bietet bedarfsgerechte und flexible Personallösungen durch die Überlassung und die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in den Divisionen Accounting, Office, Banking und IT-Services.



Zusammen mit den konzerneigenen Fort- und Weiterbildungsinstituten, der Steuer-Fachschule Dr. Endriss und der Akademie für Internationale Rechnungslegung, bietet die Amadeus FiRe AG ein einzigartiges Dienstleistungsportfolio. (18.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amadeus FiRe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Personaldienstleisters Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD) unter die Lupe.Ein freundlicher Ausblick von Amadeus FiRe habe das Interesse der Anleger geweckt. Amadeus FiRe sei ein recht ein spannendes Unternehmen, das auch solide wachse. Hier würden das Umfeld und das operative Entwicklung passen. Und auch charttechnisch sei bei Amadeus FiRe im Prinzip alles in Ordnung, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Derivate auf Traton und Sto sowie Aktien von Amadeus FiRe und SFC Energy befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.