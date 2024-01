Bonn (www.aktiencheck.de) - Diese Woche stehen in Japan und China die Veröffentlichungen etlicher Konjunkturdaten an, so die Analysten von Postbank Research.



China werde die BIP-Zahlen für das vierte Quartal veröffentlichen, die mit Spannung erwartet würden, nachdem die Wirtschaft im dritten Quartal 2023 um 4,9% gewachsen sei und sich damit dem offiziellen Jahresziel von 5% genähert habe. In Japan hingegen stünden Daten zur Industrieproduktion und zum Verbraucherpreisindex an. Die Industrieproduktion im November dürfte zurückgehen, zum Teil auf Grund eines Rückgangs in der Automobilproduktion. Die japanische Inflationsrate dürfte im Dezember um 0,2%-Punkte auf 2,6% sinken, hauptsächlich aufgrund fallender Lebensmittelpreise, während die Kerninflation bei ca. 2,3% liegen dürfte, was gegenüber November einem Rückgang von 0,2%-Punkten entspreche und im Wesentlichen rückläufigen Kraftstoffpreisen zu verdanken sei.



Fazit: Japan sei bei seinem Übergang hin zu einer normalisierten Geld- und Steuerpolitik weiterhin mit wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert. Für China liege der Schwerpunkt weiterhin auf der wirtschaftlichen Erholung, wobei die zentrale Wirtschaftskonferenz auf anhaltende Probleme im Immobiliensektor verwiesen habe, die weiterhin genau beobachtet würden. (CIO Week up front vom 15.01.2024) (15.01.2024/ac/a/m)





