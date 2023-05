Immerhin: In ihrer Erklärung zum Zinsentscheid hätten die Währungshüter eine wichtige Passage gestrichen, wonach weitere Zinsanhebungen zu erwarten seien. Explizit ausgeschlossen worden seien zusätzliche Erhöhungen darin allerdings auch nicht.

Branchenbeobachter würden deshalb auf einen weiteren Aspekt verweisen, der Bitcoin und Co am Donnerstag stütze: Die Aktie der kalifornischen Pacwest Bancorp sei am Mittwochabend um die Hälfte eingebrochen. Zuvor habe Bloomberg einen Kreisebericht über die Erwägung strategischer Optionen bei dem Institut veröffentlicht. Zu diesen habe auch ein Verkauf gehört, habe die Nachrichtenagentur unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet.



Das zeige, dass die Turbulenzen im US-Regionalbankensektor noch nicht ausgestanden seien. Sorgen vor einer neuen Bankenkrise hätten den Kryptomarkt zuletzt gestützt und das Narrativ vom Bitcoin als "sicherem Hafen" oder gar alternativem Finanzsystem gestärkt.



Die FED könnte nach zehn Zinserhöhungen in Folge endlich eine Pause einlegen, während es im US-amerikanischen Bankensystem weiterhin krisele. Eigentlich seien das gute Voraussetzungen für eine Fortsetzung der Erholung beim Bitcoin. Nach starken 75 Prozent Kursplus alleine seit Jahresbeginn wäre eine längere Konsolidierungsphase aber auch nicht verwunderlich. DER AKTIONÄR bleibt für die digitale Leitwährung langfristig bullish gestimmt und bestätigt die spekulative Kaufempfehlung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die US-Notenbank FED hat den Leitzins am Mittwochabend wie erwartet um weitere 25 Basispunkte angehoben, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Bezüglich der weiteren geldpolitischen Entwicklung in den USA habe sich FED-Chef Jerome Powell allerdings nicht in die Karten schauen lassen. Am Kryptomarkt würden im Anschluss an den Zinsentscheid aber trotzdem die grünen Vorzeichen dominieren.Der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC, WKN: nicht bekannt) notiere am Donnerstagvormittag auf 24-Stunden-Sicht rund zwei Prozent höher bei rund 29.200 Dollar - eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Wochenanfang, als der Kurs zeitweise unter die 28.000er-Marke gerutscht sei und es nach einem erneuten Test der charttechnischen Unterstützung im Bereich von 27.500 Dollar ausgesehen habe. Stattdessen rücke nun die psychologisch wichtige 30.000-Dollar-Marke wieder in den Fokus.Auch am übrigen Kryptomarkt würden am Donnerstag überwiegend Gewinne geschrieben. In den Top 10 nach Market Cap finde sich am Vormittag kein einziger Verlierer. Noch etwas stärker als der Bitcoin könne dort allerdings nur Polygon mit einem 24-Stunden-Plus von rund 2,5 Prozent zulegen.Auch die Stimmung unter den Marktteilnehmern habe sich zuletzt wieder aufgehellt. Mit einem Stand von 64 Zählern signalisiere der Fear & Greed Index für den Kryptomarkt wie bereits am Vortag "Gier", nachdem das Stimmungsbarometer am Dienstag kurzzeitig in den neutralen Bereich abgerutscht sei."Unsere Geldpolitik hängt von den kommenden Entwicklungen ab", habe der FED-Chef nach dem Zinsentscheid gesagt. Die Entscheidungen würden von Zinssitzung zu Zinssitzung getroffen. Ausschlaggebend sei der Ausblick für Wirtschaft und Inflation. Zugleich habe Powell klar gestellt: "Wir sind bereit, noch mehr zu tun, falls eine geldpolitische Straffung geboten sein sollte."