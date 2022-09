Nun könne man natürlich die berechtigte Frage stellen, warum diese Politik denn nicht von der Ukraine gefahren werde, die sich ja wahrlich in einer Notsituation befinde. Warum benötige die Ukraine Geld aus dem Ausland? Warum drucke die Notenbank nicht stattdessen Hryvnia und bezahle damit seine Kriegsausgaben? Hätten die dortigen Politiker MMT nicht verstanden? Die Antwort sei, dass die Ukraine - anders als die USA - keine ausreichend diversifizierte Volkswirtschaft sei.



Der US-Staat würde in der oben beschriebenen Katastrophe Güter, Dienstleistungen, medizinisches Personal usw. nachfragen, die überwiegend im Inland verfügbar seien. Die Ukraine hingegen benötige Waffensysteme, die zum größten Teil nicht daheim produziert werden könnten, und Energierohstoffe, die ebenfalls vor allem aus dem Ausland kämen. Wenn nunmehr die neu gedruckten Hryvnia überwiegend gegen Dollar und Euro verkauft würden, um die benötigten Produkte im Ausland zu kaufen, würde die Hryvnia massiv an Wert verlieren und die Inflation entsprechend steigen.



Und wie sehe es mit Deutschland aus? Deutschland habe keine monetäre Souveränität mehr, die sei in die Hände der Europäischen Zentralbank gelegt worden. Allerdings sei die Schuldentragfähigkeit Deutschlands angesichts eines Verschuldungsgrades von 70% des BIP nicht infrage gestellt. Selbst wenn die Schuldenquote auf 100% steigen würde, käme es zwar zu einem Anstieg, aber eine Explosion der Zinsen wäre nicht zu erwarten, geschweige denn eine Zahlungsunfähigkeit. Warum sollte es, zahle doch selbst Italien mit einer wesentlich weniger leistungsfähigen Volkswirtschaft und einer öffentlichen Verschuldung von 150% des BIP keine unzumutbare Risikoprämie.



Der Euro würde vermutlich schwächer, weil ein Teil des aufgenommenen Geldes zum Kauf von Produkten und Dienstleistungen im Ausland verwendet würde. Aber da die europäische Volkswirtschaft hinreichend diversifiziert sei, dürfte der Wechselkurseffekt und damit auch der Effekt auf die Inflation beherrschbar bleiben.



Das bedeute: Wenn es notwendig sei, die Ausgaben erneut im Bazooka-Stil zu erhöhen, um eine die Gesellschaft destabilierende Wirtschaftskrise abzuwenden, - und danach sehe es derzeit in Deutschland aus - dann werde sich niemand damit herausreden können, es gäbe dafür kein Geld.



Nun würden Kritiker einwenden, dass eine derartige Politik ja das Letzte sei, was man in dieser Phase mit fast zweistelliger Inflation brauche. Aber man sollte bedenken: Es gehe um die Abwendung einer schweren Wirtschaftskrise, die mit Deindustrialisierung und einer gesellschaftlichen Spaltung einhergehen könne. Man habe möglicherweise die Wahl zwischen "hoher Inflation in Kombination mit einer schweren und nachhaltigen Wirtschaftskrise" und "eine etwas höhere Inflation, aber die Abwendung einer schweren nachhaltigen Wirtschaftskrise". Deutschland könne sein Geld zwar nicht selber drucken, aber der Staat sei wesentlich handlungsfähiger, als die Regierung dies mit dem Hinweis auf die Schuldenbremse suggeriere. Für halbherzige Hilfspakete sei daher nicht die Zeit. (23.09.2022/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - MMT (Modern Monetary Theory) ist im Grunde genommen die Erkenntnis, dass ein souveräner Staat sein Geld selber erschafft, während die Bürger und Unternehmen des betreffenden Landes die Nutzer dieses Geldes sind, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Diese Erkenntnis bedeute, dass - anders als private Haushalte und Firmen - ein Staat mit eigener Notenpresse nicht pleitegehen könne. Der Einwand, dass bereits viele Staaten zahlungsunfähig geworden seien, sei nur eine Bestätigung dieser These: Es habe sich dabei (fast) ausschließlich um Fälle gehandelt, in denen sich Staaten in nicht beliebig vermehrbaren Fremdwährungen verschuldet hätten.Die Schlussfolgerung aus dieser Erkenntnis sei aber noch wichtiger: Wenn es zu einer Notsituation komme - beispielsweise eine Überschwemmung ganzer Landstriche, die den Wiederaufbau, den Bau von Deichen und medizinische und hygienische Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Seuchen erforderlich mache - wäre es absurd, wenn ein modernes Industrieland mit Hinweis auf eine institutionalisierte Schuldenbremse auf diese Ausgaben verzichte.