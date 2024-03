Tradegate-Aktienkurs Alzchem-Aktie:

29,80 EUR +2,05% (11.03.2024, 11:25)



XETRA-Aktienkurs Alzchem-Aktie:

30,00 EUR +1,01% (11.03.2024, 10:51)



ISIN Alzchem-Aktie:

DE000A2YNT30



WKN Alzchem-Aktie:

A2YNT3



Ticker-Symbol Alzchem-Aktie:

ACT



Kurzprofil Alzchem Group AG:



Alzchem (ISIN: DE000A2YNT30, WKN: A2YNT3, Ticker-Symbol: ACT) ist ein weltweit aktives Spezialchemie-Unternehmen, das in seinen Betätigungsfeldern überwiegend zu den Marktführern gehört. Dabei profitiert Alzchem in besonderer Weise von den drei sehr unterschiedlichen globalen Entwicklungen Klimawandel, Bevölkerungswachstum und höhere Lebenserwartung. Zum Erreichen der daraus resultierenden gesellschaftlichen Ziele können Alzchem-Produkte mit einer Vielzahl verschiedener Anwendungen attraktive Lösungen bieten.



Interessante Wachstumsperspektiven sieht das Unternehmen für sich vor allem in den Bereichen Ernährung von Mensch und Tier sowie in der Landwirtschaft. Als Folge des Bevölkerungswachstums gilt es, eine effiziente Lebensmittelproduktion zu erreichen. Die Pharmarohstoffe und unsere Kreatinprodukte können bei einer höheren Lebenserwartung zu einem gesunden Altern beitragen. Dem Ziel der Nachhaltigkeit, das durch den Klimawandel entsteht, stellt sich Alzchem im Bereich der Erneuerbaren Energien und über die gesamte Firma. Eine ebenso große Perspektive bieten die Felder Feinchemie und Metallurgie.



Zum breiten Produktspektrum der Alzchem Group AG gehören Nahrungsergänzungsmittel, Vorprodukte für Corona-Tests oder Pharmarohstoffe. Diese Produkte sind eine Antwort unseres Unternehmens auf die weltweiten Trends und Entwicklungen. Alzchem ist hier bestens aufgestellt und sieht sich für eine umweltbezogene Zukunft und globale Entwicklungen gewappnet.



Das Unternehmen beschäftigt rund 1.690 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vier Produktionsstandorten in Deutschland und einem Werk in Schweden sowie in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Alzchem einen Konzernumsatz von 540,6 Mio. Euro und ein EBITDA von rund 81,4 Mio. Euro. (11.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alzchem-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Alzchem Group AG (ISIN: DE000A2YNT30, WKN: A2YNT3, Ticker-Symbol: ACT) unter die Lupe.In einer Zeit, in der es die meisten Chemiekonzerne schwer hätten, würden sich die Anteilscheine des kleinen Chemieproduzenten Alzchem in einer starken Verfassung präsentieren. Kürzlich habe die Dividendenperle ein frisches Kaufsignal generiert und sei auf ein neues Mehrjahreshoch geklettert. Für Schwung hätten starke Zahlen und eine Dividendenanhebung gesorgt.So sei es dem Unternehmen gelungen, den Umsatz 2023 trotz "eines anhaltend herausfordernden Umfelds" bei 540,6 Millionen Euro auf dem Rekordniveau des Vorjahres (542,2 Millionen Euro) zu halten. Denn das Unternehmen habe sich in zahlreichen Nischen (vor allem im Bereich der Tiernahrung) erfolgreich positioniert und verdiene dort weiterhin sehr gut. Zudem sei Alzchem weniger stark von den hohen Energiekosten betroffen als zahlreiche Konkurrenten.Das EBITDA habe der bayrische Konzern deutlich um 32,4 Prozent auf 81,4 Millionen Euro steigern können. Die EBITDA-Marge habe sich von 11,3 auf stattliche 15,1 Prozent erhöht. Beim Nettogewinn habe Alzchem einen Zuwachs von 15,1 Prozent auf 34,8 Millionen Euro verzeichnet. Vor diesem Hintergrund wolle der Vorstand der Hauptversammlung am 7. Mai vorschlagen, eine Dividende von 1,20 Euro (im Vorjahr seien noch 1,05 Euro ausgezahlt worden) pro Anteilschein auszuschütten. Daraus würde sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau eine satte Rendite von 4,5 Prozent errechnen.Alzchem-CEO Andreas Niedermaier habe sich mit der Entwicklung zufrieden gezeigt: "Allein schon unser bestehendes Produktportfolio bietet zum Beispiel mit Eminex und Creapure/Creavitalis attraktive Wachstumspotenziale für die nächsten Jahre, die in unserer Finanzprognose noch gar nicht in vollem Umfang abgebildet sind. Eminex kann die tierhaltende Landwirtschaft auf ein völlig neues Umwelt-Level heben und wird immens profitieren, wenn der CO2-Ausstoß der Landwirtschaft reguliert wird. Mit Kreatin haben wir schon jetzt einen Blockbuster im Portfolio, der seine wahre Dynamik in den Märkten Gesundheit und Ernährung jetzt erst sukzessive entwickelt."Die günstig bewertete Aktie bleibt attraktiv, zumal sich der Chart in einer starken Verfassung befindet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte nun zur Gewinnsicherung auf 21,00 Euro erneut nachgezogen werden. (Analyse vom 11.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alzchem-Aktie: