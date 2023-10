ISIN Alzchem-Aktie:

Alzchem (ISIN: DE000A2YNT30, WKN: A2YNT3, Ticker-Symbol: ACT) ist ein weltweit aktives Spezialchemie-Unternehmen, das in seinen Betätigungsfeldern überwiegend zu den Marktführern gehört. Dabei profitiert Alzchem in besonderer Weise von den drei sehr unterschiedlichen globalen Entwicklungen Klimawandel, Bevölkerungswachstum und höhere Lebenserwartung. Zum Erreichen der daraus resultierenden gesellschaftlichen Ziele können Alzchem-Produkte mit einer Vielzahl verschiedener Anwendungen attraktive Lösungen bieten.



Interessante Wachstumsperspektiven sieht das Unternehmen für sich vor allem in den Bereichen Ernährung von Mensch und Tier sowie in der Landwirtschaft. Als Folge des Bevölkerungswachstums gilt es, eine effiziente Lebensmittelproduktion zu erreichen. Die Pharmarohstoffe und unsere Kreatinprodukte können bei einer höheren Lebenserwartung zu einem gesunden Altern beitragen. Dem Ziel der Nachhaltigkeit, das durch den Klimawandel entsteht, stellt sich Alzchem im Bereich der Erneuerbaren Energien und über die gesamte Firma. Eine ebenso große Perspektive bieten die Felder Feinchemie und Metallurgie.



Zum breiten Produktspektrum der Alzchem Group AG gehören Nahrungsergänzungsmittel, Vorprodukte für Corona-Tests oder Pharmarohstoffe. Diese Produkte sind eine Antwort unseres Unternehmens auf die weltweiten Trends und Entwicklungen. Alzchem ist hier bestens aufgestellt und sieht sich für eine umweltbezogene Zukunft und globale Entwicklungen gewappnet.



Das Unternehmen beschäftigt rund 1.630 Mitarbeiter an vier Produktionsstandorten in Deutschland und einem Werk in Schweden sowie in zwei Vertriebsgesellschaften in den USA und China. Im Jahr 2021 erwirtschaftete Alzchem einen Konzernumsatz von rund 422,3 Mio. Euro und ein EBITDA von rund 62 Mio. Euro. (26.10.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alzchem-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Alzchem Group AG (ISIN: DE000A2YNT30, WKN: A2YNT3, Ticker-Symbol: ACT) unter die Lupe.Weltweit hätten es Chemieproduzenten derzeit schwer. Die Weltkonjunktur lahme und die Energiekosten würden dennoch hoch bleiben. Alzchem habe es allerdings dennoch geschafft, in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres den operativen Gewinn (EBITDA) um fast 20% auf 56,3 Mio. Euro zu erhöhen. Dies habe v.a. an der deutlichen Steigerung der Profitabilität gelegen. So sei die EBITDA-Marge von 11,5 auf 14,2% geklettert. Der Umsatz habe sich von Anfang Januar bis Ende September leicht um 2,7% auf 407 Mio. Euro verringert.Der bayerische Konzern komme dank der starken Aufstellung in eher weniger konjunkturabhängigen Bereichen sehr gut durch diese schwierige Phase. Die mit einem KGV von 7, einem KBV von 1,1 und einer Dividendenrendite von 5% günstig bewertete Alzchem-Aktie bleibe attraktiv. Anleger könnten bei der Chemie-Perle zugreifen (Stopp: 15 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link