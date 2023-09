Paris (www.aktiencheck.de) - Die langsamer als erwartete Erholung der chinesischen Wirtschaft fordert auch am Aluminiummarkt ihren Tribut, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Moderates Defizit am AluminiummarktMit Blick auf das laufende Jahr dürfte die Aluminiumnachfrage angesichts der schleppenden Erholung der Weltwirtschaft gering ausfallen und die Hoffnungen auf eine Preiserholung enttäuschen. Da Experten aber wegen des zurückgehenden Angebots für das Gesamtjahr 2023 ein moderates Defizit am Aluminiummarkt voraussagen würden, könnten die Notierungen zumindest den Boden erreicht haben. (25.09.2023/ac/a/m)