Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Aluminiumpreis stieg stark an, nachdem Bloomberg berichtet hatte, dass die USA bereit seien, noch in dieser Woche einen 200%-igen Zoll auf in Russland hergestelltes Aluminium zu erheben, um den Druck auf den Kreml weiter zu erhöhen, da der einjährige Jahrestag der Invasion in der Ukraine näher rückt, so mit der Situation vertraute Personen, so die Experten von XTB.



Nach diesen Nachrichten sei der Aluminiumpreis an der lokalen Unterstützung bei 2.510 Dollar abgeprallt. Solange sich der Preis darüber halte, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung des jüngsten Hochs bei 2.680 Dollar fortsetzen, das mit der oberen Grenze der 1:1-Struktur markiert sei. (06.02.2023/ac/a/m)



