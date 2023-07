Paris (www.aktiencheck.de) - "Haben Sie schon einmal über Aluminium nachgedacht?", fragte der damals 92 Jahre alte Börsenaltmeister André Kostolany 1998 in einem Werbespot. Wer sich in diesem Jahr für ein Engagement in dem silbrig-weißen Leichtmetall entschied, hat wenig Grund zur Freude, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Ende Juni sei eine Tonne Aluminium mit 2.150 Dollar so niedrig gehandelt worden wie seit Herbst vergangenen Jahres nicht mehr. Seither habe sich die Notierung nicht erholen können - und dies, obwohl das Angebot nicht allzu üppig ausfalle, im Gegenteil. Wegen der erheblich gestiegenen Energiepreise habe die europäische Aluminiumindustrie in den vergangenen Jahren ihre Produktion deutlich heruntergefahren. Laut dem europäischen Aluminiumverband habe der Sektor in den vergangenen 15 Jahren rund ein Drittel seiner Kapazitäten einstellen müssen. Auf der anderen Seite würden die hohe Inflation und die gestiegenen Zinsen nicht nur der globalen Wirtschaft nach wie vor zu schaffen machen.



Diese unerfreuliche Gemengelage schlage auch auf die Investitionsbereitschaft und die Stimmung der Unternehmen. So weise etwa der chinesische Einkaufsmanagerindex von Caixin/S&P für das Verarbeitende Gewerbe im Juni ein Niveau von 50,5 Zählern auf - und somit 0,4 Punkte weniger als im Mai. Noch schlechter sei die Stimmung bei den Industrieunternehmen in der Eurozone. So habe der entsprechende Einkaufsmanagerindex von S&P Global im Juni um 1,4 Punkte auf nun 43,4 Zähler nachgegebe. Eine Trendwende beim Aluminiumpreis könnte daher womöglich noch etwas auf sich warten lassen. (07.07.2023/ac/a/m)



