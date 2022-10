Paris (www.aktiencheck.de) - Der Aluminiumpreis hat zuletzt kräftig an Wert gewonnen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Einige Anleger würden sich an 2018 erinnert fühlen. Damals habe die Aussetzung russischer Lieferungen nach der Verhängung von Sanktionen gegen Rusal durch das US-Finanzministerium und dem Ausschluss seitens der LME innerhalb weniger Tage zu einem Preisanstieg um 30 Prozent geführt. Bislang habe sich die Londoner Metallbörse an die offizielle Sanktionspolitik gegen Russland gehalten, von der der Metallhandel nicht betroffen sei. Doch mittlerweile würden sich die Anzeichen für ein Handelsverbot verdichten.Gegen höhere Notierungen sprechen aber neben der schwächelnden Weltwirtschaft auch die hohen Energiepreise, die eine sinkende Nachfrage aus der Industrie nach sich ziehen könnten: Für die Herstellung einer Tonne Aluminium würden in der Schmelz-Elektrolyse immerhin rund 15 Megawattstunden Strom benötigt - genug, um fünf deutsche Haushalte ein Jahr lang zu versorgen. Nicht zuletzt könnte sich die schwächere Entwicklung in China als Bremsklotz für höhere Aluminiumpreise erweisen. (07.10.2022/ac/a/m)