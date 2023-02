Rohstoffexperten zufolge könnten die Produktionskürzungen jährliche Kapazitäten in Höhe von 700.000 Tonnen betreffen. Nach Angaben des Datenanbieters MySteel hätten die betroffenen Schmelzen ihren Stromverbrauch seit Herbst um 40 Prozent reduzieren müssen - mit entsprechenden Folgen für die Verfügbarkeit des Leichtmetalls.



Im vergangenen Jahr habe die Volksrepublik mit 40 Millionen Tonnen so viel Aluminium wie nie zuvor produziert. Im Sommer sei die Produktion wegen der Stromrationierungen allerdings ins Stocken geraten. Im Januar habe die weltweite Produktion laut den jüngsten Daten des International Aluminium Institute um 0,6 Prozent niedriger als im Dezember gelegen, wobei das Reich der Mitte mit einem Minus von einem Prozent entscheidend zu dem Rückgang beigetragen habe.



Auch in Europa sei die Produktion leicht zurückgegangen. Für Marktkenner deute dies darauf hin, dass die europäische Metallindustrie trotz des Rückgangs der Energiepreise noch immer mit knappen Gewinnspannen zu kämpfen habe. Die Folge sei ein geringeres Angebot, das nun auf eine höhere Nachfrage des weltweit größten Verbrauchers China nach dem Ende von dessen rigiden Corona-Maßnahmen treffe. Aluminium könnte daher zumindest kurzfristig aus seiner Lethargie erwachen. (24.02.2023/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Der Aluminiumpreis präsentierte sich in den vergangenen Wochen hochvolatil, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Nach der flotten Rally im Januar habe der Kurs ab Anfang Februar den Rückwärtsgang eingelegt. Für neue Zuversicht hätten zuletzt Berichte gesorgt, wonach die Aluminiumproduktion in China auf Sicht der kommenden sechs Monate wegen anstehender Stromrationierungen deutlich reduziert werden müsse.