Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der jüngsten Schwächephase präsentierte sich der Aluminiumpreis in dieser Woche wieder recht stabil, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Für Rohstoffexperten komme dies aus zwei Gründen überraschend: Zum einen habe sich das Wirtschaftswachstum im Reich der Mitte 2022 angesichts der Null-Covid-Politik Pekings erheblich abgeschwächt - was eigentlich für eine weniger stark anziehende Aluminiumnachfrage sprechen würde. Zudem sei die Volksrepublik die globale Nummer eins unter den Produzenten von raffiniertem Aluminium. Daten der Weltbank zufolge habe Chinas Anteil an der weltweiten Produktion im Jahr 2020 bei rund 56 Prozent gelegen, gefolgt von Russland mit einem Anteil von nur etwa sechs Prozent.Die gestiegenen Exporte würden dafür sprechen, dass das Aluminiumangebot außerhalb Chinas kurz- bis mittelfristig zusammen mit einer Nachfragesteigerung sinken dürfte, zumal das Angebot aus Russland wegen der Boykotte westlicher Firmen größtenteils nach Asien gehen dürfte. Auch die nach wie vor hohen Energiekosten würden ihren Tribut in Form eines zurückgehenden Angebots fordern. Erst kürzlich habe ein großer US-Produzent angekündigt, deshalb eine seiner Schmelzen mit einer Kapazität von 279.000 Tonnen pro Jahr dauerhaft zu schließen. Das im Jahr 2022 aufgelaufene Angebotsdefizit könnte daher auch in diesem Jahr auftreten. (31.03.2023/ac/a/m)