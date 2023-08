Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Altria Group.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Altria-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Altria-Aktie:

40,29 EUR +0,50% (08.08.2023, 15:06)



NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

44,12 USD +0,27% (07.08.2023, 22:03)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (08.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Altria sei vor allem bei Dividendenjägern beliebt. Die Dividendenrendite von 8,5 Prozent spreche für sich. Ganz anders die Performance der Aktie - seit dem starken Abschlag im Jahr 2022 stehe die Aktie nun nach einjähriger Konsolidierung wieder auf dem gleichen Niveau wie vor neun Jahren. Ein neuer Hoffnungsträger solle für Aufschwung sorgen.Der Sektor E-Zigaretten solle laut Statista bis 2027 weltweit ein Umsatzvolumen von 27 Milliarden Dollar umfassen und entsprechend um jährlich 4 Prozent wachsen. Im Jahr 2022 seien Zigaretten und Zigarren noch für 89 Prozent der Umsätze von Altria verantwortlich gewesen. Der Marlboro-Hersteller wolle dies laut eigenen Angaben jedoch ändern.Im zweiten Quartal habe Altria leichte Zuwächse bei Umsatz und Gewinn ausgewiesen. Die Zahlen seien in Ordnung gewesen, aber restlos überzeugt sei die Börse von der neuen Altria-Story noch nicht. Seit August 2022 konsolidiere die Altria-Aktie auf einem Niveau von 45 Dollar. Als ausgesprochen hartnäckiger Widerstand erweise sich die Horizontale bei 48 Dollar. Auch die GDs 50, 100 und 200 hätten bisher nicht überwunden werden können.Aufwind solle nach dem Juul-Flop durch das Startup Njoy kommen. Das E-Zigaretten-Unternehmen sei im März für 2,8 Milliarden Dollar übernommen worden. Es verkaufe von den US-Aufsichtsbehörden zugelassene E-Zigaretten, unter anderem in der Optik wirklicher Zigaretten. Cowen-Analystin Vivien Azer habe den Übernahmepreis moniert. Altria habe zu viel für ein kleines und relativ unbekanntes Unternehmen gezahlt. WKN 916018 ) mit rauchfreien Alternativen solle laut Bloomberg bis 2027 neun Milliarden Dollar betragen.Es fehle an Aufwärtsmomentum, das Kerngeschäft mit klassischen Tabakprodukten schrumpfe zudem weiter. Das einzige handfeste Kaufargument für die Altria-Aktie sei die hohe Dividendenrendite von 8,5 Prozent. Langfristig befinde sich der Titel im Abwärtstrend, seit über einem Jahr habe es keine nennenswerten Kursbewegungen gegeben.Die Aktie ist keine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Lukas Meyer von "Der Aktionär" zu Altria Group Inc. (Analyse vom 08.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: