Börsenplätze Altria-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Altria-Aktie:

41,55 EUR +0,07% (03.07.2023, 15:55)



NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

45,385 USD +0,19% (03.07.2023, 15:44)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (03.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) unter die Lupe.Mit einer Dividendenrendite von aktuell 8,3 Prozent zähle Altria zu den unter ausschüttungsorientierten Anlegern beliebtesten Aktien. Kursgewinne suche man in diesem Jahr allerdings vergebens: Gegenüber dem Jahreswechsel würden die Papiere (+0,5 Prozent) kaum verändert notieren. Das aber könnte sich jetzt ändern, denn die Aktie habe ein potenzielles Verkaufssignal neutralisiert.Eine für Dividendenaktien oft unterschätzte Gefahr sei die Eintrübung des Chartbildes infolge von Auszahlungen. Davon seien Titel mit außergewöhnlich hohen Ausschüttungsrenditen besonders stark betroffen, denn während die Ausschüttungen in Aktien mit marktüblichen Dividendenrenditen im gewöhnlichen Kursgeschehen kaum im Erscheinungen treten würden, können die Ausschüttungen in sog. High-Yield-Aktien wie Altria, AT&T und anderen zu Kurslücken führen, die wichtige Unterstützungen mit einem Mal unterschreiten würden.Diese Gefahr habe zuletzt bei Altria bestanden, dessen jüngste Quartalsausschüttung Mitte Juni ausgezahlt worden sei: Der Abschlag von 94 Cent pro Aktie habe zur Folge gehabt, dass umgehend der Unterstützungsbereich zwischen 44,00 und 43,50 Dollar unter Druck geraten sei. Ein nachhaltiges Unterschreiten hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit neue Verluste nach sich gezogen und die 52-Wochen-Tiefs aus dem vergangenen Herbst getestet.Um die Chancen auf Kursanstiege in den nächsten Wochen und Monaten nicht zu verspielen, habe diese Unterstützung also verteidigt und die durch die Dividendenausschüttung gerissene Kurslücke rasch geschlossen werden müssen. Genau das sei der Aktie in den vergangenen zwei Wochen gelungen.Darüber hinaus notiere der Trendstärkeindikator MACD zwar noch im Minus und unterhalb der Signallinie, sei vom Vorzeichenwechsel aber nicht allzu weit entfernt und habe sich bereits verbessern können: Damit sei ein Trendwechsel in der Aktie weiter im Bereich des unmittelbar Möglichen.Profitiert habe Altria dabei auch von einem Bericht der US-Gesundheitsbehörde CDC: In den vergangenen zwei Jahren seien die Erlöse aus dem Vertrieb von E-Zigaretten um knapp die Hälfte gestiegen. Das helfe, die sinkenden Erlöse aus dem klassischen Tabak-Geschäft zu kompensieren.Erst vor Kurzem habe Altria die 2,8 Mrd. Dollar schwere Übernahme von NJoy eingetütet; auf dem US-amerikanischen Markt liege NJoy bei den Marktanteilen auf dem dritten Platz.Technisch habe es um Altria schon deutlich schlechter gestanden. Mit dem jüngsten Gap-Close und dem Verteidigen der Kreuzunterstützung habe die Aktie weitere Verkaufsignale abwenden können. Mit dem möglichen Sprung über die Durchschnittslinien seien sogar Kursgewinne möglich.