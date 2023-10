Börsenplätze Altria-Aktie:



Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (27.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) unter die Lupe.Die Altria-Aktie befinde hat seit mehreren Monaten in einer Seitwärtsbewegung befunden. Doch diese sei nun aufgrund der am Donnerstag veröffentlichten Q3-Zahlen Geschichte. Allerdings nicht so, wie es sich Anleger erhofft hätten. Denn der US-Tabakkonzern habe im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten verfehlt.Die Aktie habe umgehend reagiert und sei gestern um 8,3% unter die untere Grenze der seit dem Juni-Tief 2022 bestehenden Handelsspanne von 41 bis 48,11 USD gefallen. Gleichzeitig habe sie das dritthöchste Handelsvolumen des gesamten Jahres und das höchste Handelsvolumen bei der Veröffentlichung von Quartalszahlen in diesem Jahr verzeichnet. Die nächste Haltemarke sei jetzt das Oktober-Tief 2020 bei 35,83 USD. Danach würde das März-Tief 2020 bei 30,95 USD folgen.Das Bild der Altria-Aktie habe sich somit weiter verschlechtert. Anleger sollten weiterhin von dem Papier Abstand halten, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.10.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Altria Group.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link