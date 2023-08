Börsenplätze Altria-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Altria-Aktie:

41,39 EUR +0,22% (01.08.2023, 17:43)



NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

45,355 USD -0,14% (01.08.2023, 17:28)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (01.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) unter die Lupe.Der Zahlregen der US-Quartalssaison halte an. Heute mittendrin: Dividendenliebling Altria! Die gute Nachricht zuerst: Altria habe im abgelaufenen Quartal die Erwartungen der Analysten treffen bzw. beim Gewinn sogar leicht schlagen können. Damit sei es dem US-Konzern trotz einer schwächeren Nachfrage nach klassischen Tabakprodukten, das die schlechte Nachricht, gelungen, ein besseres Betriebsergebnis zu erzielen. Dass das Betriebsergebnis insgesamt habe gesteigert werden können, sei v.a. einem höheren Absatz bei rauchfreien Produkten zu verdanken. Damit bestätige Altria den Trend hin zu Zigarettenalternativen wie Verdampfern, E-Zigaretten und Kautabak. In der zweiten Jahreshälfte solle es v.a. das erst in diesem Jahr vollständig übernommene NJOY richten.Gehe der Plan des Managements auf, vom anhaltenden Wandel in der Tabakindustrie zu profitieren, winke nach unternehmenseigener Schätzung ein Gewinn pro Aktie von 4,89 bis 5,03 USD, was eine Steigerung von bis zu 4% gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde. In dieser Größenordnung sei auch die nächste Dividendenerhöhung zu vermuten.Das Geschäft mit klassischen Tabakprodukten schrumpfe weiter. Vom anhaltenden Trend zu rauchfreien Alternativen könne Altria jedoch profitieren und sein Ergebnis gegenüber dem Vorjahr leicht verbessern. Für eine Rally der Aktie werde das kaum genügen, die regelmäßigen Ausschüttungen zu schätzen wissende Investoren könnten sich aber sicher sein, dass die überdurchschnittlich hohe Dividende aus dem laufenden Geschäft weiter bedient werden könne und im Jahresverlauf erneut geringfügig angehoben werden dürfte, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.08.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Altria.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link