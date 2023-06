Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) unter die Lupe.Mit Blick auf die Kursentwicklung hätten Altria-Aktionäre seit inzwischen sechs Jahren nur wenig zu lachen, der Titel notiere in einem langfristigen Abwärtstrend. Immerhin versüße der Dividendenaristokrat, der Tabak- und Genussmittelkonzern habe seine Ausschüttung inzwischen 53 Jahre infolge erhöht, die Wartezeit auf bessere Kurse mit einer stolzen Dividendenrendite von 8,3 Prozent. Noch, denn die Rendite könnte demnächst sinken - aber nicht, weil die Dividende gekürzt werde, sondern die Aktie endlich steigen könnte!Auf den ersten Blick falle die Bilanz äußerst mager aus. Wer vor zehn Jahren in den US-Leitindex S&P 500 investiert habe, dürfe sich über ein Kursplus von 169 Prozent freuen, Altria hingegen habe gerade mal ein Plus von etwa 28 Prozent geschafft. Besser falle der Direktvergleich aus, wenn Dividendenzahlungen berücksichtigt würden: Dann komme Altria gegenüber einer Gesamtmarktperformance von rund 226 Prozent auf eine Steigerung von immerhin 125 Prozent. Das sei ordentlich, dürfte den Ansprüchen wachstumsorientierter Anleger aber kaum genügen.Zugegeben dürfte das zumindest in den vergangenen Jahren aber kaum der Fokus der meisten Investoren gewesen sein. Wer sich Altria ins Depot lege, tue das vor allem mit Blick auf die üppigen Dividenden. Beliebt sei die Aktie vor allem bei US-Pensionären, die weniger auf steigende Kurse als vielmehr hohe und zuverlässige Cashflows angewiesen seien, um im Alter ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Dem Anspruch nach hohen und zuverlässigen Ausschüttungen für seine Investoren werde Altria mit seiner bewährten Dividendenhistorie jedenfalls deutlich eher gerecht, als dem Anspruch nach Kursgewinnen.Das allerdings könnte sich zumindest kurz- und mittelfristig ändern, denn wenngleich der Langfristchart noch immer wenig Mut mache, sei die seit etwa einem Jahr anhaltende Seitwärtskonsolidierung durchaus vielversprechend. Vor allem in den vergangenen Wochen habe sich das Chartbild etwas aufhellen können. Nur wenig mehr als ein Prozent würden Altria aktuell fehlen, um mit der 50- und 200-Tage-Linie zwei vielbeachtete Durchschnitte hinter sich zu lassen und ein erstes Kaufsignal zu generieren.Zwei Herausforderungen gelte es für Altria jedoch zu meistern. Erstens sei morgen Ex-Tag, Altria werde bei einer Ausschüttung von 0,94 Dollar pro Aktie also rund zwei Prozent tiefer und damit kurzfristig wieder unterhalb der 200-Tage-Linie notieren. Um die Aufwärtschancen nicht zu verspielen, sollte das Gap möglichst rasch geschlossen werden. Damit neben einem kurzfristigen tatsächlich auch ein mittelfristiges Kaufsignal gelinge, müsste das Papier außerdem überzeugend (unter möglichst hohen Handelsumsätzen) über 48 Dollar klettern. Vor den Bullen liege also eine ganze Menge Arbeit.Eines der wenigen Kaufargumente für Altria sei in den vergangenen Jahren vor allem die weit überdurchschnittliche Dividendenrendite gewesen. Schon in Kürze könnte aber auch die Aussicht auf Kursgewinne locken, denn die technische Ausgangslage habe sich zuletzt aufgehellt, die Altria-Aktie stehe vor einem möglichen Kaufsignal.Cashflow-orientierte Anleger greifen mit einer ersten Position zu, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.06.2023)