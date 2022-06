Börsenplätze Altria-Aktie:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (22.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) unter die Lupe.Das seien schlechte Nachrichten für Anleger, die in einem vermeintlich sicheren Hafen hätten investiert sein wollen: Der Kurs der Altria-Aktie breche heute im US-Handel zunächst rund 10% ein. Hintergrund sei ein Bericht, wonach E-Zigaretten aus dem Altria-Umfeld in den USA das Aus drohe.Die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) werde demnächst Juul Labs anweisen, seine E-Zigaretten vom US-Markt zu nehmen. Das berichte das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider. Demnach könnte die Nachricht noch heute offiziell verkündet werden. Altria sei zu 35% an Juul beteiligt.Die aktuelle Meldung könnte laut einer Bloomberg-Analyse bedeuten, dass Altria womöglich die verbleibenden 1,6 Mrd. USD, die Juul noch an Wert zugebilligt würden, abschreiben müsse.Ein Verbot wäre ein herber Rückschlag für Altria. Der Druck in den USA steige ohnehin: Neben dem Aus für E-Zigaretten könnte die FDA für strengere Regeln beim Nikotingehalt in regulären Zigaretten sorgen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Altria.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Altria.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link