Börsenplätze Aletryx-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aletryx-Aktie:

43,00 EUR -2,49% (18.12.2023, 19:47)



NYSE-Aktienkurs Aletryx-Aktie:

47,09 USD -1,98% (18.12.2023, 19:36)



ISIN Aletryx-Aktie:

US02156B1035



WKN Aletryx-Aktie:

A2DME9



Ticker-Symbol Aletryx-Aktie:

3AI



NYSE-Symbol Aletryx-Aktie:

AYX



Kurzprofil Aletryx Inc.:



Alteryx Inc. (ISIN: US02156B1035, WKN: A2DME9, Ticker-Symbol: 3AI, NYSE-Symbol: AYX) ist ein Unternehmen für Self-Service-Datenanalysesoftware, das eine abonnementbasierte Plattform anbietet, die es Unternehmen ermöglicht, Daten aus einer Vielzahl von Quellen aufzubereiten, zusammenzuführen und zu analysieren und datengestützte Entscheidungen zu erleichtern. (18.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alteryx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alteryx Inc. (ISIN: US02156B1035, WKN: A2DME9, Ticker-Symbol: 3AI, NYSE-Symbol: AYX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In Ausgabe 39/23 habe "Der Aktionär" seinen Lesern die Aktie von Alteryx als günstigen Übernahmekandidaten vorgestellt. Jetzt habe der Data-Analyse-Spezialist aus der Cloud einen Käufer gefunden und solle privatisiert werden. Der Kaufpreis, welcher nur wenige Cent über dem Schlusskurs von Freitag liege, mache aber stutzig.Der harte Wettbewerb mit Software-Giganten wie Microsoft oder Oracle habe Alteryx in den vergangenen Jahren zugesetzt und die Gewinnung von Neukunden erschwert. Gleichzeitig habe sich das Management zu ambitionierte Ziele gesetzt, die nicht erreicht worden seien. Zu spät sei beispielsweise auf die zum Jahresanfang schwächelnden IT-Ausgaben reagiert, erst im August unter Hinweis auf anhaltende Makro-Schwächen zurückgerudert worden. Das habe auf dem Kurs gelastet und Alteryx für Käufer interessant gemacht.Anfang September seien erste Medienberichte gefolgt, dass, nachdem von unterschiedlichen Seiten Interesse bekundet worden sei, die Investmentbank Qatalyst Partners nach einem geeigneten Käufer suchen solle. Mit den beiden Private-Equity-Firmen Clearlake Capital und Insight Partners habe sich nun ein Käufer gefunden. Für 4,4 Milliarden Dollar solle Alteryx laut Pressemitteilung von der Börse genommen werden.Allerdings sei die Alteryx-Aktie vergangenen Freitag mit 48,04 Dollar aus dem Handel gegangen. Sicherlich, eine Übernahme habe als sehr wahrscheinlich gegolten und sei entsprechend eingepreist worden - so habe Reuters vergangene Woche vom anstehenden Deal mit Clearlake und Insight berichtet. Die durch die KI-Fantasie getriebene, marktweite Rally, welche in den vergangenen Monaten insbesondere bei Cloud-, Software- und Data-Plattformen zu beobachten gewesen sei, scheine bei dem Kaufpreis von 48,25 Dollar allerdings nicht berücksichtigt."Der Aktionär" rät Anlegern daher, ihre Aktien vorerst nicht anzudienen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zu Aletryx. Der Markt sei ein anderer als vor drei Monaten und der Kaufpreis sollte dies widerspiegeln. (Analyse vom 18.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link