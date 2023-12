Um einen Mehrwert zu bieten, müsse eine Strategie mit Alternatives nach Meinung der Experten den Anlegern ein Engagement in ökonomisch nachvollziehbare, statistisch unabhängige Anlagemöglichkeiten bieten, die sich dem aktuellen Marktumfeld anpassen würden. Diese würden sich in allen Anlageklassen bieten, sodass ein vielseitiger Multi-Asset- und Multi-Strategie-Ansatz erforderlich sei. Dazu würden auch Chancen aus höheren Zinssätzen zählen, die bessere Alpha-Möglichkeiten für Alternatives-Anleger schaffen könnten, da sich die Möglichkeiten potenziell um mehr als nur den Anstieg der Zinssätze verbessern könnten.



Dies zeige sich in der Welt der Fusionen und Übernahmen (M&A), wo bessere Deal-Spread-Prämien potenziell höhere Renditen bieten würden, sowohl in absoluten Zahlen als auch im Vergleich zu Cash. Fusionsarbitrage, d. h. eine Wette darauf, dass Unternehmensfusionen zustande kommen würden, funktioniere besser, wenn die Versicherungsprämie für diese Wette höher sei, was auf das aktuelle Marktumfeld oder andere Faktoren zurückzuführen sein könne.



In den USA haben wir beispielsweise unter Präsident Biden ein interventionistischeres Regulierungssystem erlebt, so die Experten von Janus Henderson Investors. Das US-Justizministerium (Department of Justice, DOJ) habe sich viel stärker für Fusionen interessiert, um sicherzustellen, dass sie für die Verbraucher von Vorteil seien oder um die Entstehung von Monopolen zu vermeiden. Dies habe den Eindruck verstärkt, dass mehr Geschäfte blockiert werden könnten, was zu Risiken und möglichen Verzögerungen führe, die wiederum eine höhere Versicherungsprämie zur Folge hätten.



Fusionen und Übernahmen seien ein Beispiel für ein allgemeineres Phänomen: In Zeiten höherer Zinssätze würden sich bessere Möglichkeiten bieten, die in Zukunft zu höheren Überschussrenditen führen könnten. Dies sei auch in der Vergangenheit der Fall gewesen.



Gleichzeitig seien die unsicheren wirtschaftlichen und geopolitischen Aussichten sowie die angespannte Finanzlage auf Staats-, Unternehmens- und Verbraucherebene aufgrund höherer Zinssätze potenzielle Auslöser für akuten Marktstress im Jahr 2024. In solchen Phasen könnten scheinbar nicht miteinander verbundene Strategien stark korrelieren. Daher sei es auch wichtig, eine Strategie in Erwägung zu ziehen, die während dieser Stressphasen ein gewisses Maß an Abfederung (oder Schutz) bieten solle. Die Berücksichtigung dieser defensiv ausgerichteten Strategien habe den Vorteil, dass Anleger auch in schwierigen Zeiten an positiven langfristigen Chancen teilhaben könnten.



Der derzeitige Übergang von quantitativer Lockerung (QE) zu quantitativer Straffung (QT) stelle eine potenzielle Herausforderung dar, sowohl für Alternatives als auch für andere Anlageklassen. Gerade der Übergang von einem QE- zu einem QT-Umfeld sei schwierig, da eine Ausweitung der Spreads das Potenzial für Kapitalverluste mit sich bringe. Wir glauben, dass wir den Großteil dieses Ausweitungsprozesses bereits hinter uns haben, so die Experten von Janus Henderson Investors. Sobald der Prozess jedoch ganz abgeschlossen sei, würden sich die Experten mit den längerfristigen Aussichten wesentlich wohler fühlen. Allerdings gebe es wie bereits erwähnt Möglichkeiten, wie Alternatives dazu beitragen könnten, die dazwischen liegende Zeit der Unsicherheit abzumildern.



Man dürfe nicht vergessen, dass das Investieren sowohl eine Kunst als auch eine Wissenschaft sei. Die Experten würden von Natur aus zu einer eher quantitativen Betrachtungsweise von Investments neigen, aber ein wichtiger Vorteil, der sich aus ihrer langjährigen Arbeit in der Finanzbranche ergeben habe, sei die Erkenntnis, dass Investieren letztlich eine Sozialwissenschaft sei. Es sei das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage - menschliche Faktoren - die den Preis bestimmen würden. Und das müsse man im Laufe der Zeit mehr und mehr berücksichtigen, um besser zu verstehen, was die Zahlen bedeuten würden. Ein verändertes und potenziell schwieriges Umfeld für Anleger erfordere neue Denkansätze. In diesen Übergangsphasen hätten Alternatives das Potenzial, diesen Bedarf zu decken, indem sie langfristig positive Renditen liefern würden, die nicht an die Aktienmärkte oder Anleihen gebunden seien, insbesondere auf der Negativseite. (Ausgabe vom 18.12.2023) (20.12.2023/ac/a/m)







