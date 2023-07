Die meisten traditionellen Anlagen scheinen die Erwartung einer nahezu fehlerfreien Entscheidungsfindung der Zentralbanken einzupreisen, so die Experten von Janus Henderson Investors. Sie würden davon ausgehen, dass die Zentralbanken die Inflation geschickt eindämmen könnten, ohne dass es anschließend zu einer ernsthaften Rezession komme. Börsennotierte Alternatives hingegen scheinen einen weitaus pessimistischeren Ausblick einzukalkulieren, so die Experten von Janus Henderson Investors.



Börsennotierte Private-Equity- und Immobilienfonds, die ein Exposure in nicht börsennotierten "privaten" Vermögenswerten bieten würden, hätten 2022 historische Abschläge auf den Nettoinventarwert (NIW) gehabt und dürften in dieser Hinsicht weiterhin attraktiv bewertet sein. Der Markt gehe eindeutig davon aus, dass die Nettoinventarwerte überbewertet seien und von der Realität eingeholt würden. Unsere gründliche Analyse der beiden Bereiche zeigt, dass dies bei den Bewertungen von Vermögenswerten, insbesondere von Private Equity, nicht der Fall ist, so die Experten von Janus Henderson Investors. Viele Marktexperten würden meinen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei einer Korrektur börsennotierter Aktien immer der Schwerkraft zu trotzen vermöge, doch in der Realität würden die Bewertungen auch bei einer starken Hausse an den Aktienmärkten in der Regel nicht Schritt halten. Unterdessen würden Private-Equity-Fonds weiterhin zu Bewertungen aussteigen, die deutlich (20% bis 40%) über ihrem Buchwert lägen. Dies deute eher auf anhaltend konservative Bewertungen hin als umgekehrt.



Immobilien dürften in der Regel anfälliger für länger anhaltende hohe Zinssätze und die damit verbundenen Auswirkungen auf Zinskosten und Gewinne sein. Im Gegensatz dazu sehen die Arbeitsmärkte in den von uns bevorzugten Sektoren (Logistik, privater Mietsektor und Studentenwohnungen) stark au, so die Experten von Janus Henderson Investors. Preiskorrekturen beispielsweise bei Lagerhäusern scheinen vorerst überwunden zu sein, so die Experten von Janus Henderson Investors.



Das Hauptproblem liege im Bereich der Infrastruktur und der erneuerbaren Energien, die stabilen Prämien im zweiten Quartal 2023 in Rekordabschläge verwandelt hätten. Steigende Zinssätze würden zu niedrigeren NIW für diese langlaufenden Anlagen führen. Dies werde jedoch weitgehend durch höhere inflationsgebundene Erträge und höhere Renditen aus großen Cash-Beständen aufgrund steigender Zinssätze ausgeglichen. Diese Abwertung sei nach Erachten der Experten von Janus Henderson Investors nicht zuletzt auf Abflüsse aus dem Bereich Infrastruktur/erneuerbare Energien in einfachere festverzinsliche Anlagen zurückzuführen, wo die Renditen wieder wettbewerbsfähig seien.



Dennoch würden die Experten von Janus Henderson Investors diese nicht-zyklischen Anlagen sowohl einzeln als auch relativ betrachtet weiterhin für sehr attraktiv halten. Ihre defensiven Eigenschaften sollten sich auszahlen, falls die geldpolitische Straffung eine Rezession auslöse. Die Experten von Janus Henderson Investors seien der Ansicht, dass sich eine Normalisierung der Ratings in Verbindung mit erwarteten Renditen von 7% bis 8% des Nettoinventarwerts positiv auf Infrastruktur/erneuerbare Energien auswirke, wobei das fundamentale Risiko relativ gering bleibe.



Insgesamt scheinen die Kreditmärkte nur einen geringfügigen Anstieg der Ausfälle einzupreisen, so die Experten von Janus Henderson Investors. Dies mache diese Anlageklasse derzeit nur bedingt attraktiv. Rückversicherer hingegen würden im historischen Vergleich sehr attraktive Renditen bieten, da sich die Prämien verdoppelt hätten. Und das, obwohl das Risiko von Naturkatastrophen in diesem Jahr nicht größer sei als in jedem anderen Jahr.



Schließlich dürften die Sorgen über die schleppende wirtschaftliche Erholung in China und die Rezessionsgefahr in der westlichen Welt die Rohstoffpreise antreiben. Gold bleibe ein nützlicher Diversifikator und eine Absicherung gegen Makrorisiken. Steigende Realrenditen - ein Gegenwind in den letzten Jahren - dürften ihren Höhepunkt bald erreicht haben, sodass kaum noch ein Grund bestehe, das Edelmetall nicht zu halten. (31.07.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Zur Jahresmitte 2023 scheint es, als hätten sich makroökonomische Ereignisse, die sich sonst über viele Jahre verteilen, auf einmal abgespielt, so James de Bunsen, Portfoliomanager von Janus Henderson Investors.Bankenpleiten, die Schuldenobergrenze sowie die Fortschritte bei der generativen KI-Technologie seien wohl die bedeutendsten Ereignisse gewesen. Aber auch stark widersprüchliche Wirtschaftsdaten hätten zur Marktvolatilität beigetragen. Obwohl Konjunkturumfragen mehrheitlich auf ein deutlich schwächeres makroökonomisches Umfeld hingedeutet hätten, seien die tatsächlichen Konjunkturdaten erstaunlich robust geblieben. Gleichzeitig sei die Inflation wie angekündigt zurückgegangen, aber in Bezug auf die Kerndaten und die Löhne im Dienstleistungssektor besorgniserregend hoch geblieben.Angesichts dieses unruhigen Umfelds sei die Performance der alternativen Anlagen gemischt gewesen. Die Aktienmarktrally, die auf der Hoffnung einer sanften Landung und dem Anstieg der KI-relevanten Technologiewerte beruht habe, habe die Renditen bei börsennotierten Private Equity steigen lassen. Darüber hinaus sei der Sektor durch die Veröffentlichung von Ergebnissen unterstützt worden, die auf eine starke grundlegende Unternehmensperformance und robuste Bewertungen hingewiesen hätten. Gold habe zum Teil von niedrigeren Realrenditen und anschließend von der Risikoaversion während des Streits um die Schuldenobergrenze in den USA profitiert. Der Rohstoffsektor hingegen habe sich aufgrund des enttäuschenden Wachstums Chinas deutlich abgeschwächt.Laufzeitabhängige Anlagen, wie z.B. Infrastruktur, hätten mit dem Zinsanstieg zu kämpfen gehabt. Real Estate Investment Trusts (REITs) hätten eine hohe Volatilität verzeichnet. Sie hätten zunächst von scheinbar überbewerteten Niveaus aus kräftig zugelegt und dann alles wieder eingebüßt, da die Anleger befürchtet hätten, dass "langfristig höhere Zinssätze" die Schuldendienstkosten und Gewinne weiter belasten könnten. Probleme bei US-Regionalbanken - wichtige Kreditgeber im gewerblichen Immobiliensektor - hätten ebenfalls auf die globale Stimmung gedrückt.